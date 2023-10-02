Министерство образования Татарстана начало проверку после видео с избиением школьников

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Министерство образования и науки Татарстана организовало проверку после публикации в Сети видео, где старшеклассники избивали младшеклассников. Инцидент произошел в школе в селе Старые Чукалы Дрожжановского района Татарстана, сообщает РИА Новости.

"Создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой. Вопрос взят под личный контроль министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина", – указали в министерстве.

Также этот вопрос находится на контроле в администрации муниципального района. На кадрах видео видно, как старшеклассник бьет по очереди двух мальчиков в живот, из-за чего те сгибаются, но встают опять. По мнению директора школы, видео с избиением постановочное. Якобы старшеклассники сделали его для того, чтобы "стать блогерами", указывается в СМИ.

Ранее Следственный комитет начал проверку после аварии в Подмосковье, где в кювет скатился автобус с 30 детьми. Школьников везли в православную гимназию "Ковчег" в городе Щелково. Как выяснила прокуратура, по пути водителю стало плохо и он потерял сознание.