11:03Происшествия
Мужчина на станции метро "Семеновская" избил пассажира, помешавшего ему выйти из поезда
"Злоумышленник двумя руками толкнул пострадавшего в спину, вытолкав из вагона, после чего уже на платформе подверг избиению", – говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что нарушителем оказался 44-летний мужчина. Его действия квалифицировали по статье 116 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Побои"). Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
До этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего стекло вагона поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ.
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