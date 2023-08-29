Мужчина на станции метро "Семеновская" избил пассажира, помешавшего ему выйти из поезда

Пассажир Московского метрополитена избил мужчину на станции "Семеновская" после того, как посчитал, что тот помешал выйти ему из вагона поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Злоумышленник двумя руками толкнул пострадавшего в спину, вытолкав из вагона, после чего уже на платформе подверг избиению", – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что нарушителем оказался 44-летний мужчина. Его действия квалифицировали по статье 116 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Побои"). Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего стекло вагона поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ.

