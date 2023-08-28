Глава СПЧ обратился в МИД РФ по ситуации с избиением русской пары в Киргизии

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил МИД РФ защитить русскую пару, которую избили в Киргизии по национальному признаку. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

В письме главы СПЧ статс-секретарю – замминистра иностранных дел РФ Евгению Иванову говорится, что местные силовые органы не уведомляли об инциденте. Случай получил огласку только благодаря соцсетям, при этом пострадавшие до сих пор продолжают получать угрозы.

"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", – следует из письма.

В Сети появилась видеозапись, где пара подверглась избиению за их "этническую нечистоту". Нападение произошло в начале августа.

Ранее МИД РФ призвал нового посла Германии Александра Ламбсдорффа отказаться от безрассудной русофобии ФРГ. Диппредставителю сообщили об опасном характере безоглядной поддержки властями республики украинской стороны.