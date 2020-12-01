Мать фотомодели, зарезавшей в Петербурге мужа, рассказала свою версию трагедии

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали фотомодель Лилию Судакову. Ее обвиняют в причастности к смерти мужа. Известно, что во время семейной ссоры девушка ударила возлюбленного ножом. Позднее от ранения мужчина скончался. Свою вину Судакова уже признала. Разбираемся в подробностях трагедии.

Фото: vk.com/Ирена Судакова

Убийственная ревность?

Конфликт между 25-летней Лилией Судаковой и ее мужем Сергеем Поповым произошел в ночь с 28 на 29 ноября в квартире, расположенной на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге. Известно, что семейная пара проживала в Подмосковье, а в Северной столице временно снимала жилье.

В СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, модель ударила ножом в грудь своего мужа. "Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался спустя непродолжительное время", – говорится на сайте ведомства.

По данным СМИ, трагедия произошла на почве ревности. Мужчина якобы привел домой девушку – ей он оказывал знаки внимания, делал комплименты в присутствии супруги, передает портал Life. Судакова разозлилась и, чтобы хоть как-то успокоиться, ушла готовить на кухню.

Но прекращать скандал Попов не захотел. Мужчина якобы пошел за женой на кухню и начал ее бить. Предположительно, в этот момент в руках модели был нож, которым она, защищаясь, ударила супруга прямо в сердце. Сообщается, что после инцидента Судакова сама позвонила в скорую.

В результате разборок Сергей погиб, а против Лилии было заведено уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Сама девушка признала вину. Суд отправил фотомодель под стражу до 28 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



В Петербурге задержали фотомодель, обвиняемую в убийстве мужа

"Я ее умоляла, чтобы она разводилась"

Свою версию событий в интервью "Комсомольской правде" рассказала мать модели Ирэн Судакова. По словам женщины, пара состояла в официальном браке четыре года, однако отношения молодых людей были далеки от идеальных: больше напоминали союз жертвы и абьюзера.

"Она у меня была живая и добрая, а он скрытный. Она победительница школьных конкурсов, а у него проблемы с общением. Он сам говорил, что он ненавидит людей. Такой высокомерный сноб. При знакомстве он признался, что он алкоголик. И да, он ее бил. Я была свидетельницей дважды... Я ее умоляла, чтобы она разводилась", – заявила женщина.

Незадолго до трагедии пара вместе со своими друзьями, которые позже стали свидетелями конфликта, приехали в Санкт-Петербург и сняли квартиру. "А он пришел в 11 часов. Он был совсем пьяный, прямо вообще... Привел такую же совершенно пьяную девушку... Он снял обувь и лег в коридоре прямо на пол. Потом встает, запускает эту девицу в комнату и говорит: "Дай моей жене по морде". Моя дочка ничего не сказала", – объяснила Ирэн.





Ирэн Судакова мать фотомодели Лилии Судаковой Ревности не было никакой. Свидетель рассказал, что услышал крики на кухне, он выходит и видит, что Сергей бьет дочку по ногам, вцепился ей в волосы, он просто драл ей волосы... Сосед в итоге их разнял... Дочка на следственном эксперименте сказала так: "Я стою, режу салат". Он стал ее хватать за волосы, за руки. В этот момент она отмахивалась и случайно воткнула в него нож.

По словам женщины, ее дочь в сложившейся ситуации – жертва, которой пришлось самообороняться. "Это вот такая больная любовь. Она сначала думала, что это просто порез... А то, что он ее бил до этого, что он деспотичный, это никого не волнует... Не знаю, как дочь будет с осознанием того, что она сделала, жить. Она ранимая, это ее доведет", – добавила Ирэн.

Знакомые пары также утверждают, что Лилия и Сергей всегда жили как кошка с собакой.

"Характер был у парня хреновый. А она слишком добрая. Вот и произошло все это. Депрессовали они часто, ругались. Если вместе не жили, то все у них было хорошо, как сойдутся, так все и плохо. Сергей сам по себе классный, но он из семьи алкашей и раздолбаев, поэтому у него и характер скверный", – рассказали они РЕН ТВ.

В свою очередь, знакомая Лилии назвала ее весьма своеобразным человеком. "Она такая "девушка-космос". С ней в последнее время не удавалось нормально поговорить о личном. Но она говорила: "Ну та-а-ак... ну да... все нормально... пха-ха-хах... ну такое, по-разному". Из этого разряда", – объяснила девушка в разговоре с Пятым каналом.



Превышенная самооборона?

Юрист Виктория Данильченко рассказала Москве 24, что одним из возможных вариантов развития событий может стать переквалификация обвинения Судаковой на статью "Убийство". Кроме того, по словам эксперта, модели обязательно проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

"Если в результате данной экспертизы будет установлено, что в момент совершения преступления преступник находился в состоянии аффекта, то он может избежать наказания. Либо в случае признания его невменяемым по решению суда отправится на лечение в психиатрическую больницу закрытого типа", – объяснила Данильченко.





Виктория Данильченко юрист Если же речь идет о необходимой самообороне, то будет рассматриваться вопрос о превышении ее пределов. Превышением будут считаться такие действия защищающегося, которые явно несоразмерны по соотношению вреда, причиненного нападавшему, и вреда, который нападавший мог причинить или уже причинил.

При этом в статье "Необходимая оборона" есть оговорка: если обстоятельства сложились так, что у обороняющегося при неожиданном посягательстве не было времени и возможности оценить реальную опасность, ответственности можно избежать, рассказала Данильченко.

В то же время, если установят, что посягательства на жизнь защищающегося не было, то ни о каком смягчающем обстоятельстве речи идти не может, подытожила юрист.

