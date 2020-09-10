В Италии погибла российская модель

Фото: instagram.com/tatianaf60

Российская фотомодель Галина Федорова погибла на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщила ее мать в Instagram.

По словам женщины, из-за большой волны перевернулась лодка, в которой плыла девушка. В результате модель утонула.

Мать Галины также рассказала, что девушка окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву. Последние несколько лет она жила в Париже, откуда она направилась в Сардинию, где и произошел несчастный случай.

Накануне в районе Сургута произошло столкновение баржи и лодки. Погибли четыре человека. Еще четыре человека пострадали, в том числе ребенок. Всего на катере находились восемь человек, владелец судна погиб.