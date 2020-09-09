При столкновении катера и баржи в Сургуте погибли четыре человека

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Столкновение баржи и лодки произошло в районе Сургута. Погибли четыре человека, заявили "Интерфаксу" представители УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Сообщение о происшествии поступило около получаса назад", – добавили в пресс-службе ведомства. Причина аварии в настоящий момент неизвестна.

Авария произошла на реке Черной. По информации оперативной службы по региону, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Всего на катере находились восемь человек, владелец судна погиб.

Ранее ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54.