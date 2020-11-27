СК завел дело в отношении мужчины, застрелившего бывшую жену в Калининграде

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Калининграде. Об этом информирует сайт регионального СУ СК.

Известно, что подозреваемый 37-летнего житель Кемеровской области 26 ноября устроил стрельбу у жилого дома в Калининграде. Его жертвой стала 35-летняя бывшая жена, в которую он произвел не менее 6 выстрелов. После этого мужчина покончил с собой.

"В отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", – сообщили в СК.

Сообщается, что подозреваемый стрелял из охотничьего карабина. Инцидент произошел у дома по улице Чернышевского.

По имеющимся данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области с двумя детьми 10 и 4 лет. Мужчина является отцом только младшего ребенка, девочка – не его родная дочь.

Дети убитой женщины не пострадали. Они были переданы матери погибшей.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что до происшествия подозреваемый преследовал погибшую и неоднократно угрожал ей убийством. Эти данные предстоит проверить следователям.

СК инициировал проверку по факту стрельбы у жилого дома в Калининграде. На месте происшествия работу проводили следователи и криминалисты.