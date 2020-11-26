СК начал проверку по факту стрельбы у жилого дома в Калининграде

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Следовали организовали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК Наталью Гацко.

"По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", – сказала Гацко.

Она добавила, что вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины на улице Чернышевского. По данному факту организована доследственная проверка. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

На прошлой неделе столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Уточняется, что в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в Измайловском парке.

