Юрист рассказала, накажут ли хозяина напавшей в Магнитогорске на людей обезьяны

В городе Магнитогорске Челябинской области обезьяна сбежала от хозяина и перепугала местных жителей. Они сообщили, что животное нападало на прохожих и вело себя агрессивно. К ловле примата подключились и горожане, и полиция. В результате обезьяну удалось поймать и передать хозяину. Разбираемся, могут ли привлечь к ответственности владельца сбежавшего животного.



Обезьяна в розыске

Фото: телеграм-канал SHOT

На видео, снятых местными жителями, запечатлено, как животное бродит недалеко от жилых домов. Жительница Магнитогорска Елизавета Клищенко рассказала, что обезьяна укусила ее и напала на других прохожих.

"Сначала она выбежала на дорогу, я ее чуть-чуть отталкивала на сторону пешеходной дороги, она меня укусила. Я вызвала полицию, они сказали: "Ожидайте". Но она-то бегает", – подчеркнула девушка.





Елизавета Клищенко жительница Магнитогорска Нам разрешили ее завести в какой-то магазинчик, дали помидор, я ее пыталась заманить, и она кинулась. Я позвонила еще раз в полицию, они сказали, что едут. Потом она укусила мальчика лет 10 и девочку.

Клищенко уточнила, что родители девочки находились в состоянии алкогольного опьянения, однако все же попытались схватить примата. Со слов девушки, обезьяна кинулась на мужчину, а тот ее пнул в морду, после чего животное сбежало. В конце концов в полиции сообщили, что беглеца удалось поймать.

"Обезьянка Цезарь, за передвижениями которой следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря, и тот к нему сразу спустился", – уточнили в ГУМВД России по Челябинской области.

Хозяин обезьяны Владимир рассказал, что питомцу пять лет, это яванская макака. Животное чипированное, и на него есть все документы. Также мужчина предположил, каким образом любимец оказался на свободе.

"Он живет в огромной клетке... Он просто ее открыл. Родители-пенсионеры не до конца закрыли. Ну и плюс у него боязнь к людям. Из-за того что он сам боится, он не подойдет. Мужичок пьяный его еще пнул, животное-то что, виновато?" – заявил хозяин.



Ничего противозаконного?

Фото: телеграм-канал SHOT

Хозяина обезьяны могут привлечь к ответственности, если будет доказано, что животное причинило вред здоровью других людей. Об этом Москве 24 рассказала юрист Марианна Комаровская.

"По закону животное считается имуществом человека и он несет за него ответственность. Если у человека остались повреждения после встречи с обезьяной, то он может пройти медицинскую экспертизу, освидетельствование, установить процент утраты трудоспособности", – объяснила эксперт.

По словам Комаровской, есть несколько категорий вреда здоровью – тяжкий, средний и легкий.





Марианна Комаровская юрист Сначала все это устанавливается, а затем подается заявление в суд. В зависимости от того, какие будут повреждения, от этого и зависит наказание. Но не думаю, что эта обезьяна нанесла какие-то сильные повреждения и для хозяина будут серьезные последствия.

Юрист добавила, что заводить экзотического питомца можно, если он не был внесен в перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующий список в 2019 году утвердило правительство РФ.

"Даже если этот вид обезьян и внесен в этот список, но у хозяина она появилась до того, как перечень вступил в законную силу, тогда никакого нарушения нет. Поэтому хозяин и здесь вряд ли что-то нарушает", – заключила Комаровская.



Ранее сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. После происшествия ребенку потребовалась операция.