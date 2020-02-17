Эксперты раскритиковали призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский высказал мнение: Россию не следует воспринимать как правопреемницу СССР. По его словам, РФ заменяет "незаконно однажды созданное" государство и нет оснований "вязать" российскую государственность с тоталитарным режимом. Разбираемся, можно ли говорить о правопреемственности России относительно СССР.



"Незаконно созданное государство"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Свою позицию Арановский обозначил в дополнение к постановлению КС по делу о возмещении отнятого в ходе советских репрессий жилья. По словам члена судейской коллегии, Россия не должна нести правовую ответственность за преступления, совершенные советской властью.

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – отмечает он.





Константин Арановский судья Конституционного суда Идеализировать российскую государственность необязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований.

Арановский также подчеркнул, что Россия как государство было воссоздано против тоталитарного режима и вместо него. Именно поэтому стране даже в условном юридическом смысле незачем брать на себя "вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма".

"Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима", – поясняет Арановский.





Константин Арановский судья Конституционного суда С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность.

Тем не менее это не означает, что Россия не должна исправлять последствия "тоталитарного зла", добавляет член судейской коллегии. По его словам, "не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары".

"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", – считает Арановский.

Вместе с тем, судья Конституционного суда поясняет, что сказанное им "не отменяет важные аспекты в частных случаях правопреемства", например в соглашениях и в признании членства в международных институциях, а также "в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных образований ввиду исчерпания их прав на эти объекты или же с их упразднением".



Не надо путать понятия?

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Москвой 24 заявил, что абсолютно не согласен с мнением Арановского. По словам депутата, юридическое правопреемство и характеристика режима, который существовал, – разные вещи.

"В той же Франции существовали разные режимы, и образовалась нынешняя Франция в результате Французской революции. В истории Франции гильотина во время Робеспьера была, репрессивные режимы Наполеона были. Но это же не влияет на легитимность, правопреемство Французских республик и монархий. Поэтому не надо путать: есть юридические понятия и оценочные характеристики политического режима", – подчеркнул он.





Михаил Емельянов первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Репрессии начались гораздо позже создания государства. Аргументы Арановского из другой политической категории. Юридическое правопреемство отнюдь не значит, что это касается политического режима. На примере Франции могу сказать, что режимы, формы правления были разные, но юридическое правопреемство Франции сохранялось.

В свою очередь, доктор исторических наук Владимир Лавров отметил, что российские власти признали существование договоров, которые заключал Советский Союз. При этом он подчеркнул, что страна должна являться правопреемником не только наследия СССР, но всего исторического прошлого России.

"И Древней Руси, и Российской империи, и всего, что было в ХХ веке. Нельзя вырывать кусок и говорить, что мы правопреемники СССР. Мы должны быть правопреемниками всей истории, и это положение, я уверен, когда-нибудь войдет в Конституцию России", – сказал он.





Владимир Лавров доктор исторических наук Мы должны понять, что мы не только из 1917 года, но за нами великая и одновременно драматичная история. Вот что необходимо для нашего духовного возрождения.

Позицию судьи Конституционного суда также оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза".



Ефимова Мария