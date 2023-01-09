Политолог рассказал, какое будущее ждет Бразилию после массовых беспорядков

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили радикальные сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару. Так они выразили несогласие с поражением своего кандидата на прошедших выборах, где он уступил ныне действующему лидеру Луле да Силве. Расскажем, как на происходящее в Бразилии отреагировал мир и могут ли эти события повлиять на отношения страны с РФ.

Разъяренные разрушители

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

На улицы столицы страны, Бразилиа, вышли более пяти тысяч человек с национальными флагами и в одежде желтого и зеленого цветов. Сторонники Болсонару кидали камни в полицейских и били их палками. Чтобы подавить беспорядки, с вертолета сбрасывали шумовые гранаты и слезоточивый газ. Посольство РФ в стране рекомендовало соотечественникам ограничить выход в город и избегать скопления людей.



Выборы президента Бразилии состоялись в октябре 2022 года. Победитель определился во втором туре: Лула да Силва получил чуть более 50% голосов, действующий на тот момент глава государства Жаир Болсонару – менее 49%. Избранный лидер вступил в должность 1 января 2023 года. Болсонару, в свою очередь, отказался признавать поражение, его сторонники регулярно выходили на акции протеста с требованием не допустить инаугурации да Силвы.

Протестующие громили здания, в частности, пострадал Национальный конгресс, Федеральный верховный суд и рабочая резиденция президента – дворец Планалту. В воскресенье там было мало охраны, сотрудники не смогли остановить толпу. Освободить помещения удалось только через несколько часов. По информации местных СМИ, вандалы украли и повредили картины, статуи и предметы интерьера, которые представляли художественную и историческую ценность. Кроме того, погромщики забрали табельное оружие президентской охраны, заявил в соцсетях министр – руководитель секретариата по общественным связям правительства Паулу Пименту.

Кабинет действующего президента Лулы да Силвы благодаря усиленной защите не пострадал. За разгром зданий органов власти и президентской резиденции в отставку отправили начальника управления общественной безопасности бразильской столицы Андерсона Торреса – теперь ему грозит арест.

Сам Лула да Силва во время погромов находился в штате Сан-Паулу с рабочей поездкой, однако затем вернулся в бразильскую столицу. Протестующих он назвал "фашистами" и пообещал наказать организаторов и участников беспорядков. Его личную охрану после погромов решили усилить.





Лула да Силва президент Бразилии Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону.

По информации местных изданий, после беспорядков было задержано до 1,2 тысячи человек. Им может грозить до 12 лет тюрьмы, заявил глава Минюста Флавиу Дину. Также сообщается о примерно 50 пострадавших.

До конца января в Бразилиа объявлен режим ЧС. В настоящее время ситуация под контролем, заявил ответственный секретарь Минюста страны Рикардо Капелли. Верховный суд приказал уничтожить все лагеря сторонников бывшего бразильского лидера по всей стране в течение 24 часов.

В свою очередь, Болсонару, чьи сторонники вышли на улицы, с конца декабря 2022 года находится в США. Бывший президент Бразилии осудил действия протестующих, назвав их противозаконными. "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня <...>, нарушают установленный порядок", – цитирует ТАСС заявление Болсонару.

Кроме того, экс-лидер страны отверг версии о его связи с погромами.

Мировая реакция

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин совсем недавно поздравлял Лулу да Силву с победой на выборах. В Кремле высоко ценят его усилия и шаги в развитии двусторонних отношений, подчеркнул он.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность.

С осуждением беспорядков в Бразилии выступил российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что важно сохранить внутриполитическую стабильность в стране, которая является стратегическим партнером РФ, участником БРИКС и членом Совбеза ООН. В МИД надеются, что Луле да Силве удастся преодолеть последствия случившегося, отметила она.

Президент США Джо Байден назвал ситуацию в Бразилии возмутительной. В своем Twitter он написал, что рассчитывает на продолжение работы с Лулой да Силвой.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что необходимо уважать волю бразильцев и государственные институты. "Я уверен, что так и будет. Бразилия – великая демократическая страна", – добавил он.

Слова поддержки да Силве написали в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Южной Америке аргентинский лидер Альберто Фернандес назвал погромы попыткой государственного переворота, а президент Боливии Луис Арсе убежден, что беспорядки устроили фашисты и противники демократии.

Мексиканский лидер Мануэль Лопес Обрадор и вовсе обвинил в попытке госпереворота "верхушку олигархической власти", которая "натравила" протестующих на избранного президента. В сложившейся ситуации да Силва не останется без поддержки мирового сообщества, добавил он.

Россия – Бразилия

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Зарубежные лидеры поддержали Лулу да Силву, потому что многие из них восприняли уход Болсонару с поста президента с облегчением, заявил Москве 24 генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт напомнил, что бывшего лидера страны неслучайно называли "бразильским Трампом".

"Он был склонен к достаточно экстравагантным действиям, это импульсивный человек, не всегда предсказуемый. Лула да Силва, у которого большой опыт в том числе в международной политике, многими воспринимается как более удобный партнер", – объяснил Кортунов.

Политолог обратил внимание, что международное сообщество признало законность проведенных выборов, поэтому оснований сомневаться в их итогах нет. В то же время результаты красноречиво показали раскол бразильского общества, который вылился в массовые беспорядки.

"Это создает возможности для раскачивания ситуации. Тем более многие силовики, те, кто должен обеспечивать правопорядок в столице Бразилии, симпатизировали скорее Болсонару. Они не приняли решительных мер для пресечения уличной активности, им близки лозунги протестующих. Это тоже проблема, с которой президенту придется столкнуться. Думаю, пройдут судебные процессы, какие-то "чистки". Так что есть опасность, что раскол не только сохранится, но и углубится", – сказал политолог.

И да Силва, и Болсонару во время президентских выборов выступали за развитие отношений с Россией. Кроме того, ни тот ни другой не поддерживали западные санкции в отношении Москвы, подчеркнул Кортунов.





Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам При этом да Силва может проявить несколько большую активность. Скажем, попытаться выступить одним из посредников в урегулировании российско-украинского кризиса.

Однако вопрос взаимоотношений с Россией в ближайшее время не будет главным для избранного президента, убежден Кортунов. Основное внимание Лула да Силва наверняка сосредоточит на внутренних проблемах, а не на международной политике, заключил эксперт.