Политолог рассказал, почему Запад не спешит принимать Украину в НАТО

Государства – члены НАТО разошлись во мнении по поводу вступления Украины в Альянс. Часть европейских стран поддержали это намерение. Вместе с тем некоторые посчитали, что сейчас для подобных действий не лучшее время. Ранее в Киеве сообщили, что в ускоренном режиме подают заявку на вступление в Альянс. Разбираемся, есть ли у украинской стороны шансы добиться членства в НАТО.
Не сошлись во мнении
В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подала заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По его словам, страна уже прошла свой путь в Альянс де-факто.
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все демократические страны имеют право подать заявку на вступление в НАТО, но для официальной интеграции необходимо положительное решение всех членов Альянса. "Решение о принятии нового члена принимается 30 членами Альянса", – подчеркнул он.
О своем согласии сообщили президенты девяти стран – участниц НАТО – Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Чехии, Черногории и Эстонии. Их совместное заявление было размещено на сайте администрации румынского лидера Клауса Йоханниса.
"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы, твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", – говорится в заявлении.
Ранее Канада также поддержала вступление Украины в НАТО. Об этом рассказала глава МИД страны Мелани Жоли. "Мы верим в политику открытых дверей НАТО, и мы всегда были за Украину в НАТО", – подчеркнула она.
При этом власти США считают, что сейчас не лучшее время обсуждать этот вопрос.
За решением Украины стать частью Альянса внимательно следят в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно курс Киева на вступление в НАТО стал одной из причин специальной военной операции, проводимой сейчас российской стороной.
"Тактика мелкого фола"
Запад ведет очень хитрую игру вокруг вступления Украины в НАТО. Об этом Москве 24 рассказал политолог Александр Шатилов. По его словам, никто не собирается включать Украину в Альянс, а заявления об этом – всего лишь угроза и элемент шантажа.
"С одной стороны, определенное количество стран, наиболее радикально настроенных против России, поддерживают вступление Украины в состав НАТО. С другой стороны, ведущие государства мира – США, Франция, Германия – еще раздумывают над этим вопросом, действуя по формуле "угроза выше нападения", – рассказал политолог.
Те девять стран, которые единогласно заявили о своей поддержке Украины в этом вопросе – это всего лишь агенты влияния Евросоюза, полагает Шатилов.
"Штаты очень активно используют их для разжигания антироссийских протестов, выдвижения радикальных инициатив. Их задача – использовать тактику мелкого фола. При этом никаких других важных функций в ЕС они не имеют и находятся под давлением США", – подчеркнул эксперт.
Уверенность Зеленского во время подачи заявки в НАТО, скорее всего, информационная игра, продолжил политолог.
По словам Шатилова, Зеленский изначально понимает, что официальной интеграции Украины в НАТО не будет.