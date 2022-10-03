Политолог рассказал, почему Запад не спешит принимать Украину в НАТО

Государства – члены НАТО разошлись во мнении по поводу вступления Украины в Альянс. Часть европейских стран поддержали это намерение. Вместе с тем некоторые посчитали, что сейчас для подобных действий не лучшее время. Ранее в Киеве сообщили, что в ускоренном режиме подают заявку на вступление в Альянс. Разбираемся, есть ли у украинской стороны шансы добиться членства в НАТО.



Не сошлись во мнении

В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подала заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По его словам, страна уже прошла свой путь в Альянс де-факто.





Владимир Зеленский президент Украины Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре, по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все демократические страны имеют право подать заявку на вступление в НАТО, но для официальной интеграции необходимо положительное решение всех членов Альянса. "Решение о принятии нового члена принимается 30 членами Альянса", – подчеркнул он.

О своем согласии сообщили президенты девяти стран – участниц НАТО – Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Чехии, Черногории и Эстонии. Их совместное заявление было размещено на сайте администрации румынского лидера Клауса Йоханниса.

"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы, твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", – говорится в заявлении.

Ранее Канада также поддержала вступление Украины в НАТО. Об этом рассказала глава МИД страны Мелани Жоли. "Мы верим в политику открытых дверей НАТО, и мы всегда были за Украину в НАТО", – подчеркнула она.

При этом власти США считают, что сейчас не лучшее время обсуждать этот вопрос.





Джейк Салливан помощник президента США по национальной безопасности Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле <...>, процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время.

За решением Украины стать частью Альянса внимательно следят в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно курс Киева на вступление в НАТО стал одной из причин специальной военной операции, проводимой сейчас российской стороной.



"Тактика мелкого фола"

Запад ведет очень хитрую игру вокруг вступления Украины в НАТО. Об этом Москве 24 рассказал политолог Александр Шатилов. По его словам, никто не собирается включать Украину в Альянс, а заявления об этом – всего лишь угроза и элемент шантажа.

"С одной стороны, определенное количество стран, наиболее радикально настроенных против России, поддерживают вступление Украины в состав НАТО. С другой стороны, ведущие государства мира – США, Франция, Германия – еще раздумывают над этим вопросом, действуя по формуле "угроза выше нападения", – рассказал политолог.





Александр Шатилов политолог Этим странам важно сохранить поле для торга с Россией, сохранить гипотетическую возможность пойти на уступки РФ и периодически использовать новость о возможном вступлении Украины в Альянс ради шантажа. Ведь они прекрасно понимают, как не нравится России перспектива иметь под боком натовскую агрессивную страну. Поэтому они будут это декларировать, не предпринимая никаких попыток расширить Альянс.

Те девять стран, которые единогласно заявили о своей поддержке Украины в этом вопросе – это всего лишь агенты влияния Евросоюза, полагает Шатилов.

"Штаты очень активно используют их для разжигания антироссийских протестов, выдвижения радикальных инициатив. Их задача – использовать тактику мелкого фола. При этом никаких других важных функций в ЕС они не имеют и находятся под давлением США", – подчеркнул эксперт.

Уверенность Зеленского во время подачи заявки в НАТО, скорее всего, информационная игра, продолжил политолог.





Александр Шатилов политолог Не исключаю, что это была определенная информационная игра, возможно, даже согласованная с Западом. Ему нужно было перебить церемонию вступления новых территорий в состав РФ, подпортить праздник и создать параллельную интригу.

По словам Шатилова, Зеленский изначально понимает, что официальной интеграции Украины в НАТО не будет.