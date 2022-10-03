Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

03 октября, 16:51

Главная / Истории /

Политолог рассказал, почему Запад не спешит принимать Украину в НАТО

Инструмент шантажа: почему Запад не спешит принимать Украину в НАТО
политиказа рубежом

Государства – члены НАТО разошлись во мнении по поводу вступления Украины в Альянс. Часть европейских стран поддержали это намерение. Вместе с тем некоторые посчитали, что сейчас для подобных действий не лучшее время. Ранее в Киеве сообщили, что в ускоренном режиме подают заявку на вступление в Альянс. Разбираемся, есть ли у украинской стороны шансы добиться членства в НАТО.

Не сошлись во мнении

В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подала заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По его словам, страна уже прошла свой путь в Альянс де-факто.

Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре, по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества.
Владимир Зеленский
президент Украины

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все демократические страны имеют право подать заявку на вступление в НАТО, но для официальной интеграции необходимо положительное решение всех членов Альянса. "Решение о принятии нового члена принимается 30 членами Альянса", – подчеркнул он.

О своем согласии сообщили президенты девяти стран – участниц НАТО – Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Чехии, Черногории и Эстонии. Их совместное заявление было размещено на сайте администрации румынского лидера Клауса Йоханниса.

"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы, твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", – говорится в заявлении.

Ранее Канада также поддержала вступление Украины в НАТО. Об этом рассказала глава МИД страны Мелани Жоли. "Мы верим в политику открытых дверей НАТО, и мы всегда были за Украину в НАТО", – подчеркнула она.

При этом власти США считают, что сейчас не лучшее время обсуждать этот вопрос.

Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле <...>, процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время.
Джейк Салливан
помощник президента США по национальной безопасности

За решением Украины стать частью Альянса внимательно следят в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно курс Киева на вступление в НАТО стал одной из причин специальной военной операции, проводимой сейчас российской стороной.

"Тактика мелкого фола"

Фото: depositphotos/maxxyustas

Запад ведет очень хитрую игру вокруг вступления Украины в НАТО. Об этом Москве 24 рассказал политолог Александр Шатилов. По его словам, никто не собирается включать Украину в Альянс, а заявления об этом – всего лишь угроза и элемент шантажа.

"С одной стороны, определенное количество стран, наиболее радикально настроенных против России, поддерживают вступление Украины в состав НАТО. С другой стороны, ведущие государства мира – США, Франция, Германия – еще раздумывают над этим вопросом, действуя по формуле "угроза выше нападения", – рассказал политолог.

Этим странам важно сохранить поле для торга с Россией, сохранить гипотетическую возможность пойти на уступки РФ и периодически использовать новость о возможном вступлении Украины в Альянс ради шантажа. Ведь они прекрасно понимают, как не нравится России перспектива иметь под боком натовскую агрессивную страну. Поэтому они будут это декларировать, не предпринимая никаких попыток расширить Альянс.
Александр Шатилов
политолог

Те девять стран, которые единогласно заявили о своей поддержке Украины в этом вопросе – это всего лишь агенты влияния Евросоюза, полагает Шатилов.

"Штаты очень активно используют их для разжигания антироссийских протестов, выдвижения радикальных инициатив. Их задача – использовать тактику мелкого фола. При этом никаких других важных функций в ЕС они не имеют и находятся под давлением США", – подчеркнул эксперт.

Уверенность Зеленского во время подачи заявки в НАТО, скорее всего, информационная игра, продолжил политолог.

Не исключаю, что это была определенная информационная игра, возможно, даже согласованная с Западом. Ему нужно было перебить церемонию вступления новых территорий в состав РФ, подпортить праздник и создать параллельную интригу.
Александр Шатилов
политолог

По словам Шатилова, Зеленский изначально понимает, что официальной интеграции Украины в НАТО не будет.

Читайте также

Мартовская Маргарита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать