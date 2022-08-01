Политолог оценил шансы урегулировать конфликт Сербии и Косова за месяц

В конце июля произошло очередное обострение в отношениях между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово. Косово-албанские власти решили с 1 августа запретить въезд на свою территорию владельцам сербских документов и номеров. Однако из-за возросшей напряженности в регионе отсрочили меру до сентября. Рассказываем подробности, а также выясняем, ожидать ли нового витка конфликта в начале осени.



"Время работы дипломатии"

Фото: AP Photo/Visar Kryeziu

В пятницу, 29 июля, стало известно, что власти Косова с 1 августа будут считать недействительными сербские документы на своей территории. Предполагалось, что с этого момента их владельцам потребуется временная справка для въезда в самопровозглашенную республику, а также выезда из нее. Кроме того, с той же даты для сербов, проживающих в Косове, должна была стартовать обязательная перерегистрация сербских автомобильных номеров на местные.

В МИД Сербии остро отреагировали на такие решения. В ведомстве подчеркнули, что албанская сторона "готовит ад" для сербов. Напряженность продолжила расти и достигла пика вечером 31 июля. Сообщалось, что сирены воздушной тревоги заработали в северных районах Косова, заселенных по большей части сербами. Также появилась информация, что люди начали строить баррикады. Косовская полиция заявила о выстрелах, в том числе в сторону полицейских подразделений.

В свою очередь, международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косове (KFOR) сообщила, что держит ситуацию на контроле. Более того, выразила готовность вмешаться в происходящее, если стабильность региона будет под угрозой. На фоне этих и других заявлений от представителей международного сообщества косово-албанские власти отсрочили введение запрета на въезд на свою территорию с сербскими документами и номерами на месяц.





из сообщения косовского кабмина Правительство Косова взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косова. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени, за их приверженность и вклад.

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что сербская сторона выиграла время, чтобы решить кризис в Косове. "Этот месяц мы должны использовать для соглашения, сейчас время работы дипломатии", – подчеркнул он.



Власти Косова в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию мирового сообщества. К настоящему моменту независимый статус республики признают более 90 из 193 стран – членов ООН, и это число меняется. К государствам, которые не поддержали ее суверенитет, в частности, относятся Россия, Индия и Китай. Согласно последней переписи населения, которая проводилась в 2011 году, более 90% жителей Косова – албанцы, а сербов насчитывается всего 1,5%. Они преимущественно проживают в северных районах. Сербия не признает независимость Косова. С точки зрения сербской Конституции эта территория входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.



После того как косово-албанские власти отсрочили нововведения на месяц, сербы начали разбирать баррикады на севере Косова и Метохии, сообщили местные СМИ. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович отметил, что ситуация стала спокойнее, чем сутки назад. В то же время она остается предельно хрупкой, подчеркнул дипломат.



"Ситуация лишь отложена"

Требования албанских властей о новом порядке выдачи документов необоснованные – Песков

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что для сербской стороны важно продолжение диалога с Косово. Он также призвал постараться решить все вопросы мирным путем.





Александр Вучич президент Сербии Мы работаем над снижением напряженности, делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия.

Также Вучич поблагодарил российский МИД за поддержку. По его словам, ведомство точно заметило, что происходит, и очень корректно на это отреагировало.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что РФ поддерживает Белград. "Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также назвал необоснованными требования косово-албанских властей к сербам, проживающим на территории самопровозглашенной республики. Вместе с тем Песков указал, что проблема не решена окончательно, а лишь отложена.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Сейчас, слава богу, удалось какого-то обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно все-таки проявить благоразумие со всех сторон.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что ЕС следит за происходящим в Косове с беспокойством. "Все, кто вовлечен в это, должны оставаться спокойными. Любые нескоординированные и односторонние действия, которые подвергают риску стабильность и безопасность на месте и которые препятствуют свободе передвижения всех граждан там, должны быть немедленно остановлены. Единственный вариант для решения любого спора – это диалог и переговоры", – отметил он.

По данным зарубежных СМИ, для решения конфликта глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пригласил в Брюссель Александра Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти на переговоры. По мнению руководителя европейской дипломатии, напряженность в отношениях стала прямым следствием того, что лидеры не хотят обсуждать ситуацию за столом переговоров.



Конфликт на стопе?

Фото: AP Photo/Visar Kryeziu

Страны Балкан всегда были пороховой бочкой, отношения между регионами там постоянно обостряются. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его мнению, за месяц, на который было отложено решение Косова по сербским документам, полностью разрешить конфликт невозможно. Однако этого времени хватит, чтобы снять напряжение. Международное сообщество сделало все, чтобы сербско-косовский конфликт не разгорелся, так как мир не готов к еще одной точке напряжения, считает Кошкин.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Нахлебались с Украиной, сейчас не знают, что с ней делать. А теперь еще и Косово. Не видят, что они (коллективный Запад. – Прим. ред.) могут потянуть (еще один конфликт. – Прим. ред.).

"Позиция Лондона и Вашингтона в этом вопросе оказалась весьма неактивной. Обострения, которые сегодня происходят на европейском полуострове, не в пользу той концепции гегемонизма, которую они пытались демонстрировать. В режиме трансатлантического единства все как-то начинает сегодня быть неуверенным", – подчеркнул Кошкин.

Россия в нынешней ситуации без сомнений продолжит поддерживать Сербию. Следует и дальше развивать двусторонние отношения на политическом и дипломатическом уровнях, а также на уровне институтов гражданского сообщества, резюмировал Кошкин.

