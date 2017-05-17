Большинство москвичей поддерживают программу реновации – опрос

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Большинство москвичей (67 процентов) поддерживают снос пятиэтажек‍ по программе реновации жилого фонда. К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты ВЦИОМ.

Среди жителей районов, которых предположительно коснется реновация, программу положительно оценили 75 процентов респондентов. Актуальной программу считают 61 процент респондентов по всему городу и 71 процент среди жителей зон, которые предположительно охватит программа.

Среди главных причин, по которым горожане одобряют снос пятиэтажек, специалисты ВЦИОМ назвали окончание срока эксплуатации домов, низкий уровень комфорта и улучшение жилищных условий при переезде в новостройки.

Против сноса пятиэтажных домов выступили 16 процентов опрошенных горожан. Среди основных причин они назвали возможное ухудшение бытовых условий и ухудшение условий жизни в районе.

Опрос проводился 28-30 апреля. В нем участвовали около 1,2 тысячи респондентов.

