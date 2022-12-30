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30 декабря, 19:11

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Политологи рассказали, почему россияне вспоминают СССР с ностальгией

Опыт прошлого: почему россияне вспоминают СССР с ностальгией

Союз Советских Социалистических Республик был образован ровно столетие назад, 30 декабря 1922 года. Специально к этой дате ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к СССР. Каждый второй респондент (51%) считает, что при Советском Союзе было больше хорошего. Разбираемся, по каким вещам ностальгируют россияне.

Больше плюсов, чем минусов?

По данным ВЦИОМ, на вопрос, чего было больше в СССР – хорошего или плохого, 51% россиян выбрали первый вариант. Еще 38% респондентов считают, что в равной степени присутствовало и то и другое. При этом только 5% опрошенных полагают, что в прошлой эпохе было больше плохого. Примечательно, что чаще всего хорошее в СССР видят люди старше 60 лет.

Также опрос показал, что 58% граждан сожалеют о распаде Советского Союза. Вместе с тем каждый пятый респондент (20%) ответил, что не испытывает сожалений по этому поводу. Еще 13% заявили, что им все равно.

В 2005 году сожалеющих было больше – 66%, а безразличных меньше – 6%, то есть эмоциональная оценка распада СССР "остывает", но очень медленно. Дифференцирующим фактором отношения к распаду СССР являются поколенческие границы, личный опыт проживания в Советском Союзе. Наибольший уровень сожаления отмечен среди граждан старше 45 лет: 70% среди 45–59-летних и 81% среди тех, кому больше 60 лет.
из результатов опроса ВЦИОМ

Кроме того, опрос выявил причины, по которым россияне сожалеют о распаде СССР. Главная из них – потеря ощущения единства, сплоченности, дружбы. Те, кто не сожалеет о развале Советского Союза, чаще всего аргументировали это экономическими соображениями, в том числе завершением периода дефицита товаров.

Почти половина опрошенных (48%) хотели бы восстановления СССР. В свою очередь, 37% россиян считают противоположенным образом, а 15% респондентов затруднились ответить. Несмотря на то что процентное соотношение желающих восстановления СССР граждан выше, большинство считают это невозможным в наши дни (67%).

Больше половины респондентов (55%) ответили, что главные достижения Советского Союза связаны с космосом: запуск первого спутника и полет Юрия Гагарина. Помимо того, в первую пятерку вошли победа в Великой Отечественной войне, развитие промышленности, науки и технологий, а также ядерное оружие и атомная энергетика.

30 декабря 1922 года было провозглашено создание Союза Советских Социалистических Республик, который просуществовал почти 69 лет. 25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании страны в Российскую Федерацию, Михаил Горбачев объявил о своей отставке, а с флагштока Кремля спустили государственный флаг СССР. На следующий день Совет республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза.

Социальные и трудовые гарантии

По мнению заместителя директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, в Советском Союзе у граждан было много преимуществ. В частности, образование и лечение считалось одним из лучших в мире. Кроме того, в СССР все были равны, отметил эксперт в интервью с Москвой 24.

"В Советском Союзе в значительной степени был реализован принцип социальной справедливости, равенства возможностей. Было качественное здравоохранение и образование. Не лишним будет вспомнить о том, что начиналось все с ликвидации безграмотности в 1920–30-е годы", – говорит Шаповалов.

Была создана очень серьезная система образования. То же самое касается и системы здравоохранения, которая, конечно, была одной из лучших в мире, и это также предмет гордости наших граждан за достижение советского общества.
Владимир Шаповалов
заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук

"Советский Союз был страной, победившей фашизм и сделавший открытия в космосе, а также целый ряд других важных открытий в сфере науки и производства. Это чувство гордости за державу, за страну. И это также вызывает у людей ностальгию", – комментирует эксперт.

В свою очередь, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Москвой 24 добавил, что принципиальным отличием Советского Союза являлись трудовые гарантии. Советский человек мог быть уверен, что не останется без работы, подчеркнул специалист.

Уверенность в завтрашнем дне – это главный плюс Советского Союза. Любой человек понимал, что как бы ни сложилась жизнь, он точно не останется без работы. В принципе у нас и сейчас толпы безработных по улицам не ходят, но такой же уверенности, как в СССР, нет.
Дмитрий Журавлев
политолог

Журавлев также отметил ощущение народного единства, которое присутствовало у советских граждан. По его словам, на фоне этого внешнеполитические дела решать было легче. Сейчас, по мнению политолога, такой сплоченности сильно не хватает.

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