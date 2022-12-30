Политологи рассказали, почему россияне вспоминают СССР с ностальгией

Союз Советских Социалистических Республик был образован ровно столетие назад, 30 декабря 1922 года. Специально к этой дате ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к СССР. Каждый второй респондент (51%) считает, что при Советском Союзе было больше хорошего. Разбираемся, по каким вещам ностальгируют россияне.
Больше плюсов, чем минусов?
По данным ВЦИОМ, на вопрос, чего было больше в СССР – хорошего или плохого, 51% россиян выбрали первый вариант. Еще 38% респондентов считают, что в равной степени присутствовало и то и другое. При этом только 5% опрошенных полагают, что в прошлой эпохе было больше плохого. Примечательно, что чаще всего хорошее в СССР видят люди старше 60 лет.
Также опрос показал, что 58% граждан сожалеют о распаде Советского Союза. Вместе с тем каждый пятый респондент (20%) ответил, что не испытывает сожалений по этому поводу. Еще 13% заявили, что им все равно.
Кроме того, опрос выявил причины, по которым россияне сожалеют о распаде СССР. Главная из них – потеря ощущения единства, сплоченности, дружбы. Те, кто не сожалеет о развале Советского Союза, чаще всего аргументировали это экономическими соображениями, в том числе завершением периода дефицита товаров.
Почти половина опрошенных (48%) хотели бы восстановления СССР. В свою очередь, 37% россиян считают противоположенным образом, а 15% респондентов затруднились ответить. Несмотря на то что процентное соотношение желающих восстановления СССР граждан выше, большинство считают это невозможным в наши дни (67%).
Больше половины респондентов (55%) ответили, что главные достижения Советского Союза связаны с космосом: запуск первого спутника и полет Юрия Гагарина. Помимо того, в первую пятерку вошли победа в Великой Отечественной войне, развитие промышленности, науки и технологий, а также ядерное оружие и атомная энергетика.
Социальные и трудовые гарантии
По мнению заместителя директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, в Советском Союзе у граждан было много преимуществ. В частности, образование и лечение считалось одним из лучших в мире. Кроме того, в СССР все были равны, отметил эксперт в интервью с Москвой 24.
"В Советском Союзе в значительной степени был реализован принцип социальной справедливости, равенства возможностей. Было качественное здравоохранение и образование. Не лишним будет вспомнить о том, что начиналось все с ликвидации безграмотности в 1920–30-е годы", – говорит Шаповалов.
"Советский Союз был страной, победившей фашизм и сделавший открытия в космосе, а также целый ряд других важных открытий в сфере науки и производства. Это чувство гордости за державу, за страну. И это также вызывает у людей ностальгию", – комментирует эксперт.
В свою очередь, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Москвой 24 добавил, что принципиальным отличием Советского Союза являлись трудовые гарантии. Советский человек мог быть уверен, что не останется без работы, подчеркнул специалист.
Журавлев также отметил ощущение народного единства, которое присутствовало у советских граждан. По его словам, на фоне этого внешнеполитические дела решать было легче. Сейчас, по мнению политолога, такой сплоченности сильно не хватает.
Читайте также
Мартовская Маргарита, Медведева Светлана