Как будут работать в праздники почта, банки, "Мои документы" и не только

В 2019 году большинство россиян уйдут на 10-дневные новогодние каникулы. Однако многие учреждения продолжат свою работу. Портал Москва 24 расскажет обо всех новогодних изменениях.

"Мои документы"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Районные центры государственных услуг "Мои документы" не будут работать с 1 по 8 января. Последний рабочий день в этом году – 31 декабря, и районные центры будут работать с 8:00 до 20:00, во флагманские офисы можно будет попасть с 10:00 до 20:00 часов, во Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Однако со 2 по 8 января (кроме 7 января) будут работать дежурные центры, где можно будет получить услугу "Государственная регистрация смерти". Зарегистрировать рождение можно будет в центре "Мои документы" района Матушкино и во флагманском офисе в "Москва-Сити". Дежурные центры будут открыты с 11:00 до 20:00.

ЗАГСы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

1, 6 и 7 января столичные органы ЗАГС работать не будут. В остальные дни дежурные отделы будут открыты с 9:00 до 18:00 (перерыв с 14 до 15 часов). Документы о рождении будут выдавать только три дня – 4, 5 и 8 января. Зарегистрировать смерть можно со 2 по 5 января и 8 числа.

Дежурные отделы 2 января: Академический, Богородский, Кунцевский, Медведковский, Мещанский (юридические лица), Рязанский, Хорошевский и Чертановский – только регистрация смерти;

3 января: Академический, Богородский, Кунцевский, Левобережный, Медведковский, Рязанский, Таганский, Троицкий, Хорошевский и Чертановский – только регистрация смерти;

4 января: Измайловский, Зеленоградский (юридические лица), Кутузовский, Левобережный, Тверской, Тушинский, Царицынский, Черемушкинский и Южное Бутово – регистрация рождения и смерти;

5 января: Бабушкинский, Гагаринский, Дмитровский, Люблинский, Перовский, Солнцевский, Троицкий, Тушинский, Хамовнический, Шипиловский и Южное Бутово – регистрация рождения и смерти;

8 января: Бабушкинский, Вернадский, Гагаринский, Дмитровский, Зеленоградский (юридические лица), Люблинский, Митинский, Нагатинский, Перовский, Троицкий, Хамовнический – регистрация рождения и смерти;



Последние свадьбы в уходящем году пройдут 31 декабря в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля. В новом году первые молодожены отпразднуют начало семейной жизни уже 5 января. Для них будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках.

Поликлиники и аптеки

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В новогодние каникулы московские поликлиники будут работать по особому графику. 31 декабря медицинские работники будут принимать с 9:00 до 18:00. С 1 по 8 января взрослые пациенты смогут обратиться в медицинские учреждения с 9:00 до 16:00. В это же время можно будет вызвать врача на дом. Травмпункты при поликлиниках будут работать в часы работы самих поликлиник или круглосуточно.

Женскую консультацию 31 декабря можно будет посетить до 15:00. С 1 по 8 января прием пациентов будет вестись с 9:00 до 15:00 на базе одной из женских консультаций каждого округа. Молочные кухни в новогодние праздники открыты с 06:30 до 12:00. В детских поликлиниках в новогодние каникулы будет работать служба вызова врача: вызвать его можно будет с 9:00 до 14:30. Детские травмпункты будут открыты с 8:00 до 22:00.

31 декабря аптеки при поликлиниках будут открыты с 9:00 до 18:00. В остальные дни новогодних праздников – до 16:00. При этом 4 января аптеки, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций. Все дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно.

"Московский транспорт" и парковки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Праздничные выходные в сервисных центрах "Московский транспорт" – 1 и 7 января. В остальные дни центры "Московский транспорт" на улице 1905 года и на Старой Басманной будут работать в обычном режиме – с 8:00 до 20:00. При этом 1 и 7 января можно будет получить разрешение на возврат задержанного автомобиля в круглосуточных отделениях МАДИ: на Южнопортовой улице (владение 37а) и в проезде Энтузиастов (владение 3).

С 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной. Оставить машину можно будет на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства столицы. Плоскостные стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Почта России

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

1, 2 и 7 января являются выходными днями для всех отделений почтовой связи, отдохнуть смогут в том числе и почтальоны. 29 декабря почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на один час, а 31 декабря – по графику субботы. Отделения с круглосуточным режимом работы на Уральской улице и на Смоленской площади 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00. Главпочтамт Москвы – на улице Мясницкой – сделает перерыв в работе в промежутке с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

В остальные дни (3, 4, 5, 6 и 8 января) отделения почты будут работать в обычном режиме, а 3 и 8 января круглосуточные отделения на Уральской улице и на Смоленской площади откроются в восемь утра.

Отделения ГИБДД

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичные отделения ГИБДД не будут работать в новогодние праздники всего три дня – 1, 2 и 7 января. 31 декабря с 8:00 до 18:00, а также с 3 по 8 января (исключая 7-е) с 8:00 до 20:00 будут работать:

отделение регистрационной работы ГИБДД № 1 (улица Лобненская, дом 20);

отделение экзаменационной работы ГИБДД № 2 (улица Твардовского, дом 8, корпус 5);

отделение регистрационной работы ГИБДД № 3 (Сигнальный проезд, дом 9);

отделение регистрационной работы ГИБДД № 5 (улица Академика Глушко, дом 13).

Мавзолей и Музей Победы

Круглосуточные отделения (на улице Твардовского и на улице Перерва) 31 декабря будут работать с восьми утра до шести вечера и 6 января с восьми утра до восьми вечера. В остальные праздничные дни отделения сохранят привычный график работы с перерывами на обед (с 14:00 до 15:00 и с часу ночи до двух).

Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения в первый день нового года. Также 1 января не будет работать Музей Победы на Поклонной горе.

Банки

31 декабря будет выходным днем в некоторых отделениях "Сбербанка". 1 января закрыты будут все отделения, а 2 января воспользоваться услугами "Сбербанка" можно будет только в нескольких филиалах. Точный режим работы можно найти на сайте банка списком или на карте.

А вот ВТБ готов обслуживать клиентов даже 1 января – с 14 часов откроется отделени в "Меге Белая Дача". Список дежурных офисов ВТБ можно посмотреть на сайте: в разделе "Отделения и банкоматы" нужно поставить фильтр "Работает в праздники".

А отделения "Райффазенбанка" не будут доступны с 30 декабря по 4 января, часть откроется только 5 января.