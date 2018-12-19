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19 декабря, 17:36

Стал известен график работы столичных органов ЗАГС в праздники

город общество

19 декабря, 17:36

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Фото: depositphotos/mary_smn

Во время новогодних каникул в Москве будут работать далеко не все органы ЗАГС. Чтобы заключить брак или получить свидетельство о рождении ребенка, горожанам придется подождать несколько дней.

Первыми в 2019 году свои двери откроют Медведковский, Мещанский, Богородский, Хорошевский, Кунцевский, Рязанский, Академический, Чертановский и Зеленоградский органы записи актов гражданского состояния. 2 января они будут работать с 09:00 до 18:00, с часовым перерывом с 14:00 до 15:00. В этот день не будут заключать браки и регистрировать рождение детей, однако при необходимости сотрудники ЗАГС выдадут свидетельство о смерти.

3 января такое расписание будет у Левобережного и Троицкого органов ЗАГС. На третий день 2019 года в ЗАГС по-прежнему не будут выдавать свидетельства о рождении и заключении брака.

Отделы ЗАГС в районах Тверской, Измайлово, Царицыно, Черемушки, Тушино и Южное Бутово заработают только 4 января.

С 5 января начнется регистрация заключения брака и рождения детей. В этот день москвичи смогут обратиться в Бабушкинский, Дмитровский, Хамовнический, Перовский, Шипиловский, Солнцевский, Гагаринский и Люблинсий ЗАГС. Кроме того, на работу выйдут сотрудники дворца бракосочетаний №3.

6 и 7 января органы ЗАГС работать не будут. Уже 8 числа горожан будут ждать в Зеленоградском, Дмитровском, Бабушкинском, Митинском, Хамовническом, Гагаринском, Перовском, Люблинском, Вернадском, Нагатинском и Троицком отделах ЗАГС. Там москвичи смогут оформить свидетельства о рождении и смерти, однако регистрации браков в этот день не будет.

Ранее сообщалось, что в канун нового года в Москве поженятся 50 пар. Специально для них в выходной день будут работать Грибоедовский ЗАГС и Дворец бракосочетания №5, расположенный на территории Измайловского Кремля.

График работы органов ЗАГС в новогодние праздники

город общество

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