График работы центров госуслуг изменится с 31 декабря

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В период с 31 декабря по 8 января центры государственных услуг "Мои документы" будут работать по измененному графику, передает Агентство "Москва".

"31 декабря, в предпраздничный день, районные центры будут работать с 8:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 20:00, дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. С 1 по 8 января 2019 года центры госуслуг не работают", – говорится в сообщении пресс-службы столичных центров "Мои документы".

Получить услугу "Государственная регистрация смерти" можно будет в дежурных центрах с 2 по 8 января.

Зарегистрировать рождение можно будет в центре госуслуг района "Матушкино" и во флагманском офисе Центрального административного округа.

Дежурные центры будут работать с 11:00 до 20:00. 7 января центы госуслуг работать не будут.

Ранее сообщалось, что во Дворце государственных услуг на ВДНХ можно подать заявление на регистрацию права собственности на объекты, которые находятся в любом регионе РФ. Чтобы оформить недвижимость достаточно записаться на mos.ru и прийти в центр госуслуг на ВДНХ. Дворец госуслуг открылся в историческом павильоне номер 71 по соседству с фонтаном "Дружба народов".

18 декабря запустили сервис под названием "Узнай номер счета социальной карты". Отныне оформить получение выплат и пенсии на социальную карту можно без похода в банк. Все реквизиты москвичам предоставят в офисах "Мои документы".

Кроме того, с 1 ноября офисы "Мои документы" начали принимать заявления на получение налоговых уведомлений. Срок предоставления услуги составляет один день. Заявитель должен предъявить паспорт и заполнить согласие на предоставление центрам госуслуг сведений, составляющих налоговую тайну.