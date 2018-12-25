Во Дворце госуслуг можно зарегистрировать право собственности на объекты по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во Дворце государственных услуг на ВДНХ можно подать заявление на регистрацию права собственности на объекты, которые находятся в любом регионе РФ. Чтобы оформить недвижимость достаточно записаться на mos.ru и прийти в центр госуслуг на ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С центрами "Мои документы" управление Росреестра работает с 2013 года, и за это время нам удалось существенно упростить процесс получения государственных услуг. Новая возможность оформления собственности в отдаленном от Москвы регионе через многофункциональный центр поможет сэкономить время граждан", – приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
Как уточняется, оплатить госпошлину можно во Дворце госуслуг с помощью терминалов безналичной оплаты, которые работают в окнах приема заявителей.
По словам директора центров госуслуг "Мои документы" Ольги Фефеловой, жители столицы активно пользуются данной услугой. За неделю работы Дворца госуслуг было принято более 80 заявлений.
Дворец госуслуг открылся в историческом павильоне № 71 ВДНХ по соседству с фонтаном "Дружба народов". В офисе можно получить свыше 180 госуслуг, он работает с 10:00 до 22:00. Там работают 67 сотрудников, для обслуживания открыли 20 окон. В центре есть кафе с зоной обмена книгами, двухэтажный детский уголок с кинотеатром и комната матери и ребенка.
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