Сергей Собянин открыл дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ.

"Мы с вами много открыли центров, офисов "Мои документы", но дворец открываем впервые. Поздравляю вас с этим", – сказал мэр, обращаясь к коллективу нового центра.

Особенность нового МФЦ – его уникальное местоположение. Дворец госуслуг "Мои документы" занимает павильон № 71 "РСФСР" по соседству с фонтаном "Дружба народов". Историческое здание отреставрировали и приспособили для современного использования. Теперь посетители ВДНХ смогут совместить отдых с оформлением необходимых документов или решением других повседневных проблем.

"Когда мы распределяли здания на ВДНХ, у меня появилась идея, почему не сделать в одном из лучших зданий Выставки достижений народного хозяйства центр "Мои документы". Честно говоря, сомнений было очень много. Не все коллеги были согласны с этим. Выставка достижений народного хозяйства и в нынешнем ее понимании все-таки это выставка неких достижений: достижений в области космонавтики, авиации, атомной энергии. И очень странно было на этой выставке вдруг какое-то присутственное место организовывать", – поделился мэр.

Он отметил, что центры госуслуг "Мои документы" за последние годы стали одним из лучших сервисов в стране. В ходе открытия Собянин наградил победителей конкурса "Мои добрые дела" для сотрудников центров "Мои документы".

Общая площадь дворца госуслуг равна 5,4 тысячи квадратных метров. Там работают 67 сотрудников, для обслуживания москвичей открыли 20 окон. Дворец "Мои документы" принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Кроме того, по замыслу столичных властей, в будущем этот МФЦ должен стать своего рода "фабрикой добра": там появится центр обучения клиентскому сервису для представителей всех городских служб и организаций, включая работников ЖКХ и сотрудников мэрии.

Помещения дворца МФЦ оформили в уже знакомом москвичам фирменном стиле "Мои документы" – с привычными элементами навигации. При этом для комфорта сотрудников и посетителей нового МФЦ в его дизайн решили внести некоторые изменения. В частности, там расширили зону стойки администратора, а также обустроили двухуровневую зону получения услуг, просторный конференц-зал для совещаний, лекций, встреч с жителями и даже двухуровневый детский уголок с мягкой зоной и кинотеатром. Исторические элементы: колонны, фрески, лепной орнамент на стенах, звезда на потолке – органично вписались в интерьер дворца госуслуг на ВДНХ.

В новом МФЦ горожанам могут предоставить не только свыше 180 госуслуг, доступных в обычных районных центрах, но и ряд дополнительных сервисов. В их числе – услуги государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные как в столице, так и в любом субъекте РФ.

Павильон №71 возвели на территории ВДНХ в 1954 году в формах классической архитектуры. Сначала в нем размещалась экспозиции "РСФСР", а с 1963 года – "Атомная энергия". В 1990-е годы здание использовали для торговли.

В 2018 году столичные власти провели в павильоне комплексные ремонтно-реставрационные работы. Специалисты отремонтировали фасады здания; обновили кровлю и воссоздали исторический декор. В ходе работ также укрепили колонны в подвале павильона, заменили несущие балки под перекрытием крыльца и модернизировали инженерные системы. После реставрации возрожденный павильон №71, уже в новом качестве Дворца госуслуг, стал важной частью общественного пространства ВДНХ.