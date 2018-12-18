Оформление пособий на соцкарты упростили в столичных МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Процесс оформления получения пособий на социальные карты упростили в центрах "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба столичных МФЦ.

Сервис под названием "Узнай номер счета социальной карты" запустили 18 декабря. Отныне оформить получение выплат и пенсии на социальную карту можно без похода в банк. Все реквизиты москвичам предоставят в офисах "Мои документы". "Сервис доступен обладателям карт, выпущенных после 21 мая 2018 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что услугой смогут воспользоваться горожане, которые прежде получали соцкарту и хотят оформить на нее социальные выплаты.

Сотрудники пресс-службы напомнили, что многофункциональные центры работают в каждом районе столицы. В них можно получить свыше 180 государственных услуг.

Ранее Сергей Собянин открыл офис "Мои документы" на ВДНХ. Новый МФЦ занял павильон № 71 "РСФСР" по соседству с фонтаном "Дружба народов". Теперь посетители парка и выставочного центра смогут совместить отдых с оформлением необходимых документов или решением других повседневных проблем.