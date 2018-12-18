Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 17:40

Оформление пособий на соцкарты упростили в столичных МФЦ

город

18 декабря, 17:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Процесс оформления получения пособий на социальные карты упростили в центрах "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба столичных МФЦ.

Сервис под названием "Узнай номер счета социальной карты" запустили 18 декабря. Отныне оформить получение выплат и пенсии на социальную карту можно без похода в банк. Все реквизиты москвичам предоставят в офисах "Мои документы". "Сервис доступен обладателям карт, выпущенных после 21 мая 2018 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что услугой смогут воспользоваться горожане, которые прежде получали соцкарту и хотят оформить на нее социальные выплаты.

Сотрудники пресс-службы напомнили, что многофункциональные центры работают в каждом районе столицы. В них можно получить свыше 180 государственных услуг.

Ранее Сергей Собянин открыл офис "Мои документы" на ВДНХ. Новый МФЦ занял павильон № 71 "РСФСР" по соседству с фонтаном "Дружба народов". Теперь посетители парка и выставочного центра смогут совместить отдых с оформлением необходимых документов или решением других повседневных проблем.

город

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика