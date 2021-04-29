Каких героев интернет-мемов уже нет в живых

Комедийный актер Хуан Борха скончался на 66-м году жизни в Испании. В Сети он стал популярным благодаря мему про "хохочущего испанца". Вспоминаем истории знаменитых интернет-героев, которых больше нет с нами.



Народный артист РСФСР Эдуард Хиль Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

Мистер Трололо

Народный артист РСФСР Эдуард Хиль на родине стал популярен еще в 1960-х годах. Однако всемирная слава к певцу пришла в конце жизни. В 2010 году в интернете начал набирать бешеную популярность клип на песню Хиля "Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой".

Особенно зарубежной публике пришелся по душе момент с исполнением звука "тро-ло-ло". В Сети артиста стали называть не иначе как Мистером Трололо.

Сам певец в одном из интервью говорил, что о свалившейся славе узнал от своего внука. "Я помню, тогда еще удивился, почему это он вдруг вспомнил эту песню. А он ко мне подбегает и говорит: "Дедушка, твоя песня вновь стала хитом! Я видел в интернете", – рассказывал артист.





Эдуард Хиль народный артист РСФСР Признаюсь, сначала был обескуражен, а потом включил компьютер и увидел, что это действительно так. Повсюду видеоролики на эту песню: студенты, домохозяйки, офисные работники изображают меня и выкладывают видео во Всемирную паутину.

В июне 2012 года Хиль скончался в Петербурге, ему было 77 лет. Незадолго до смерти артист перенес инсульт.



Фото: кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"; режиссер – Мэл Стюарт; производство – Wolper Pictures

"Ну давай, расскажи мне"

Вирусным в Сети стал кадр из фильма 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Многим пользователям полюбился этот мем с импозантным мужчиной в шляпе и ярком костюме с огромной бабочкой. Своей мимикой и взглядом он будто намекает на вранье собеседника. Кадр начал разлетаться по соцсетям со словами: "Ну давай, расскажи мне…"

Воплотил незабываемый образ Джером Силберман, который больше известен под псевдонимом Джин Уайлдер. За свою карьеру он снялся во множестве фильмов, еще в нескольких картинах выступил как режиссер. Дважды был номинирован на Оскар как актер и сценарист.

В августе 2016 года мир облетела новость о смерти героя многочисленных мемов. Он скончался на 84-м году жизни в своем доме в Стамфорде. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.



"Мужской плач"

Вряд ли боксер Рокки Локридж мог подумать, что в век интернета вновь обретет популярность. Известность в спортивном мире он получил в середине 1980-х годов после поединка с "непобедимым" Роджером Мейвезером.

Благодаря нокауту соперника уже в первом раунде Локридж стал чемпионом мира в полулегком весе. Затем в жизни боксера была борьба с наркозависимостью. Заработанные за карьеру миллионы долларов он вскоре потратил.

Новая популярность пришла к Локриджу после участия в одном из телешоу. Во время программы сын спортсмена признался ему в любви, после чего боксер не смог сдержать эмоций. Этот момент и стал популярным интернет-мемом. Пользователи окрестили слезы Локриджа "лучшим плачем всех времен".

Спортсмен ушел из жизни в феврале 2019 года. Причиной его смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Последние дни своей жизни он провел в больнице.



Фото: youtube.com/Ded Bombom

"Дед Бом-Бом"

Если предыдущие герои были знамениты и до эпохи интернета, то житель Тулы Михаил Мартынов свои 15 минут славы получил благодаря пользователям Сети. Говорят, колоритного туляка частенько можно было встретить в районе местной площади Победы. Там он пытался заговорить с прохожими и повеселить их своими оригинальными шутками.

В 2011 году местные журналисты спрашивали горожан, как можно определить погоду на будущий день по своему самочувствию. Ответ Мартынова, который оказался неподалеку, стал легендой интернета.





Михаил Мартынов герой интернет-мема А знаешь как? Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет?

Дав столь оригинальный ответ, Мартынов зачем-то назвал журналиста индейцем и начал дергать себя за уши. Фразы туляка мгновенно разлетелись на цитаты, а пользователи наградили его прозвищем Дед Бом-Бом.

Мартынов умер в октябре 2018 года на 74-м году жизни в своей квартире. Причиной стало общее ухудшение здоровья из-за преклонного возраста.



"Ты втираешь мне какую-то дичь"

Музыкант Константин Ступин благодаря интернету неожиданно прославился как актер. В Сети был опубликован шуточный ролик, как он вместе со своим приятелем, известным писателем-афористом Аркадием Давидовичем обсуждает бизнес по продаже удобрений для огородов. Все доводы товарища Ступин очень забавно воспринимает в штыки.

"Ты втираешь мне какую-то дичь", – вдруг произносит фразу-хит герой музыканта.

Блестящий диалог Ступина и Давидовича моментально разлетелся на мемы и цитаты. А фразу про "какую-то дичь" легко можно услышать от собеседника и сейчас.

Ступин скончался в марте 2017 года на 45-м году жизни. Сообщалось, что он умер от открытой формы туберкулеза. А совсем недавно – в феврале 2021 года – ушел из жизни Давидович. Ему было 90 лет. Писатель рассказывал, что в последние годы боролся с онкологическими заболеваниями.