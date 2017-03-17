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17 марта 2017, 18:36

Общество

Умер автор хита "Когда я умер" Константин Ступин

Фото: vk.com/k.stupin

Российский панк-рок-исполнитель, фронтмен группы вокалистом в группе "Ночная трость" Константин Ступин умер после продолжительной болезни, сообщает Агентство "Москва".

Представитель орловской панк-рок-сцены Константин Ступин скончался от открытой формы туберкулеза. При этом, утверждается, что у Ступина были и другие заболевания.

Константин Ступин был автором популярного интернет-мема "Ты втираешь мне какую-то дичь" – видеоролика, в котором двое мужчин пытаются придумать бизнес-модель продажи удобрений. Также музыкант пел в орловской панк-группе "Ночная трость" и стал автором более двухсот песен, среди которых "Когда я умер", "Пушистый хвост лисицы" и "Тварь".

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Видео: youtube/Orechek TV

Сообщение о смерти музыканта также подтвердили администраторы фан-сообщества Ступина "Вконтакте".

Константин Ступин родился в 1972 году. Начал музыкальную карьеру еще в школьном ансамбле. В 1990 году знакомые помогли ему пробиться на московский музыкант талантов. За разбои и непосещаемость был отчислен из орловского ПТУ. В общей сложности отсидел девять лет в тюрьме за хранение наркотиков и кражу автомобилей.
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