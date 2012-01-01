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28 декабря, 14:47

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Педиатр Кувардина дала советы, как обезопасить ребенка во время зимних каникул

Травмы и бессонные ночи: как обезопасить ребенка во время зимних каникул

Новогодние праздники нередко сопровождаются травмами и нарушенным режимом дня. Как этого избежать, рассказала врач-педиатр, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Нина Кувардина в программе "Доктор 24".

Безопасные развлечения

Фото: 123RF/snedorez

Катание на "ватрушках" с горки может быть опасным, так как дети часто сталкиваются, переворачиваются и получают травмы, рассказала Нина Кувардина.

Важно помнить, что в новогодние праздники уровень травматизма среди детей значительно возрастает, и нередко это случается именно при катаниях с горки. Они могут привести к ушибам, растяжениям, порезам, вывихам и переломам. Чаще всего так происходит из-за недосмотра родителей и несоблюдения техники безопасности.
Нина Кувардина
врач-педиатр, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Во время катания необходимо соблюдать правила, которые снизят риск травм, поэтому:

  • выбирайте оборудованные трассы с ограждениями;
  • отдавайте предпочтение "транспорту", который оснащен рулевым механизмом или тормозом, ведь "ватрушка" развивает большую скорость, и ей сложно управлять.

Режим дня

Фото: 123RF/melpomen

Также во время новогодних каникул важно понимать: режим дня имеет большое значение для гармоничного роста и развития детей. Им необходимо расписание, чтобы чувствовать комфорт и спокойствие.

Когда начинаются новогодние праздники, приоритеты меняются, хочется отдыхать и развлекаться, забывая о рутинных обязанностях. Следует не паниковать по этому поводу и постепенно возвращаться к привычному режиму, начиная с 3–4 января.
Нина Кувардина
врач-педиатр, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Врач советует укладывать детей примерно в 10 вечера и будить не позднее 8–9 утра.

Если в доме планируется поставить новогоднюю елку, живую или искусственную, ее необходимо безопасно разместить и зафиксировать. Дети, особенно маленькие, могут уронить ее. Кроме того, важно следить, чтобы ребенок не глотал мелкие предметы, заключила Кувардина.

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