Педиатр Кувардина дала советы, как обезопасить ребенка во время зимних каникул

Новогодние праздники нередко сопровождаются травмами и нарушенным режимом дня. Как этого избежать, рассказала врач-педиатр, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Нина Кувардина в программе "Доктор 24".
Безопасные развлечения
Катание на "ватрушках" с горки может быть опасным, так как дети часто сталкиваются, переворачиваются и получают травмы, рассказала Нина Кувардина.
Во время катания необходимо соблюдать правила, которые снизят риск травм, поэтому:
- выбирайте оборудованные трассы с ограждениями;
- отдавайте предпочтение "транспорту", который оснащен рулевым механизмом или тормозом, ведь "ватрушка" развивает большую скорость, и ей сложно управлять.
Режим дня
Также во время новогодних каникул важно понимать: режим дня имеет большое значение для гармоничного роста и развития детей. Им необходимо расписание, чтобы чувствовать комфорт и спокойствие.
Врач советует укладывать детей примерно в 10 вечера и будить не позднее 8–9 утра.
Если в доме планируется поставить новогоднюю елку, живую или искусственную, ее необходимо безопасно разместить и зафиксировать. Дети, особенно маленькие, могут уронить ее. Кроме того, важно следить, чтобы ребенок не глотал мелкие предметы, заключила Кувардина.