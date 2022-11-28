Врач сравнил опасность гриппа, ОРВИ и коронавируса

В Москве фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом растет не только число заразившихся, но и количество госпитализаций, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Разбираемся, с чем связана такая ситуация и что делать при первых симптомах простуды.



Грипп вытеснил коронавирус?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном Депздраве рассказали, что в предыдущие годы доминирующая позиция по заболеваемости была за COVID-19. Однако сегодня перевес произошел в сторону гриппа. Примечательно, что зафиксированные в 2022 году варианты этой инфекции отличаются от тех, которые были в прошлых эпидемиологических сезонах. В частности, большую долю составляет штамм свиного гриппа A (H1N1), уточнили в ведомстве.

В Депздраве также отметили, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет во всех возрастных группах. Однако госпитализации преобладают среди детей.





пресс-служба столичного департамента здравоохранения Количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в 2–2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов доковидных 2016–2019 годов.

В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле складывающуюся ситуацию. Отмечается, что все московские поликлиники обеспечены необходимым для оказания помощи пациентам с ОРВИ и гриппом.

"Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции", – добавили в Депздраве.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что свиной грипп, который активно распространился в 2009 году, до сих пор представляет значительную угрозу для населения. В особой группе риска находятся пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями. В ведомстве также напомнили, что своевременная вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений.



Нужен коллективный иммунитет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ – стандартная ситуация в осенне-зимний период, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"В доковидные времена всегда было так, что какой-то из регионов здорово страдал от гриппа. В каком-то регионе ситуация была очень напряженная, в каком-то – менее. Это закономерно, однако во время пандемии коронавируса мы просто забыли об этом", – говорит эксперт.

По словам врача, в предыдущие пандемийные годы количество пациентов с гриппом и ОРВИ существенно снизилось из-за обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. В 2022 году показатели заболеваемости вернулись, отмечает он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Два года мы почти не сталкивались с вирусом гриппа. Люди вакцинировались от ковида, появлялись антитела, включался иммунный ответ, организму было легче справиться, даже если в него попадал и другой вирус. Поэтому фона для гриппа и ОРВИ не было. Сейчас мы получаем повторную атаку, приходится заново с ним бороться и формировать иммунитет.

Вторая причина распространения заболеваний – увеличение социальных контактов.

"Некоторое время назад мы были более разобщены, многое происходило дистанционно. Сейчас мы снова в коллективе. И постепенно переболеют все, так будет заново формироваться коллективный иммунитет от гриппа, который за два года успел сойти на нет", – объяснил терапевт.

Дети страдают от гриппа и ОРВИ сильнее, потому что чаще находятся в коллективе, продолжает Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сегодняшняя ситуация с числом заболевших больше характерна для декабря, когда наступают первые морозы. Если в ближайшее время наступит похолодание, как обещают синоптики, ситуация с гриппом и ОРВИ станет еще хуже.

Основная мера профилактики – вакцинация от гриппа, отметил врач. "И по возможности после прививки лучше не находится в коллективе хотя бы две недели, чтобы иммунитет сформировался", – добавил он.

Также людям стоит пользоваться масками в общественных местах, чаще мыть руки и проветривать помещения, а при первых признаках простуды – оставаться дома, рекомендует терапевт.

Кроме того, нельзя сравнивать коронавирус и грипп, считая, что последний менее опасен и его можно перенести на ногах, комментирует Кондрахин.

"Любое повышение температуры выше 37 градусов требует обращения к врачу. Потому что и то, и другое одинаково опасно. Ковид может вызывать пневмонию и дать осложнения на легкие, ОРВИ дает осложнения на сердце", – объясняет он.

При первых симптомах нужно ограничить контакты, обратиться к врачу, сдать текст на коронавирус и не заниматься самолечением, заключил врач.

