"Санитарный щит": как чума передается людям и может ли она попасть в Россию

В Монголии на границе с КНР выявили случай заболевания человека чумой. Известно, что речь идет о 21-летнем пациенте. В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что риска ввоза инфекции на территорию РФ нет. Рассказываем подробности, а также разбираемся, каким образом чума передается людям.



На границе с Китаем

В Монголии в областную больницу Гоби-Алтайского аймака (региона) 26 июня в критическом состоянии поступил больной с подозрением на бубонную чуму. Им оказался 21-летний мужчина. Вместе с пациентом изолировали 40 человек, контактировавших с ним. Также в регионе объявили режим повышенной готовности.

"С двух часов ночи 27 июня и последующие шесть дней будут ограничены въезд и выезд людей за пределы поселения Бугат и аймака, временно запрещена продажа спиртных напитков, все лечебные учреждения переведены в режим повышенной готовности", – отмечается в сообщении спецкомиссии региона по чрезвычайным ситуациям.

По данным Роспотребнадзора, инфицирование мужчины связано с употреблением в пищу мяса сурка. Животное обитало в природном очаге чумы. При этом россиянам беспокоиться по поводу инфекции не стоит, отметили в ведомстве.





из заявления Роспотребнадзора Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен.

Ранее сообщалось, что в Монголии в 17 аймаках зафиксированы 137 природных очагов чумы. В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле. Отмечается, что заражения людей этой инфекцией в РФ не выявляли с 2017 года. Ведомством регулярно проводится вакцинация жителей территорий, где возможны природные очаги чумы. Вместе с тем в Роспотребнадзоре порекомендовали властям регионов проконтролировать готовность к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения чумы.



"Не преувеличивать масштабы"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Чума – опасная бактериальная инфекция, но не стоит преувеличивать масштабы происходящего. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Не нужно преувеличивать масштабы. В Монголии это локализованная история, там не так много случаев заражения... У нас уже есть огромное количество средств борьбы с бактериальными инфекциями, в частности с бактериями, которые вызывают бубонную чуму. Это прежде всего антибиотики активные, система детекции (выявления. – Прим. ред.)", – объяснил эксперт.





Павел Волчков вирусолог Как только рядом с РФ обнаруживается вспышка опасного патогена, то повышается контроль на границе. Людей, пересекающих ее, тщательно проверяют службы, у нас это Роспотребнадзор... Создается санитарный щит.

По словам Волчкова, в зоне риска заражения чумой находятся только те, кто сами собираются посетить Монголию, а также жители пограничных со страной территорий, но это тоже мало вероятно. Эксперт уточнил, что инфекцию переносят грызуны, которые поедают останки захороненных животных. "В Монголии распространено употребление в пищу сусликов, которые переносят заболевание. Но это не основной способ заражения, а один из них", – говорит специалист.

По данным ВОЗ, еще заразиться можно из-за укуса блохи – переносчика болезни, контакта с инфицированными биологическими жидкостями и материалами, а также воздушно-капельным путем от пациента с легочной формой чумы.

