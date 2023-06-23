Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к противочумным мероприятиям

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Роспотребнадзор порекомендовал властям регионов РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий, которые направлены на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации

Отмечается, что к подобным мероприятиям должны быть подготовлены уполномоченные органы исполнительной власти и медицинские организации.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что благодаря эффективной профилактической кампании на территории РФ не фиксировали случаи заражения человека чумой с 2017 года. Так в ведомстве прокомментировали информацию из СМИ об активизации природных очагов этого недуга в Монголии.

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