Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии, где был обнаружен один заболевший, в Россию. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет о заболевшем в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака.

"Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", – заверили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в Монголии предпринимают ряд мер, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки. Так, в населенном пункте, где был выявлен случай чумы, ввели ограничения, контактных лиц изолировали.

Известно, что заражение произошло после того, как человек съел инфицированное мясо сурка. Эксперты из РФ постоянно находятся на связи с монгольскими специалистами, добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал властям регионов РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий, которые направлены на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы.

До этого в ведомстве отметили, что благодаря эффективной профилактической кампании на территории РФ не фиксировали случаи заражения человека чумой с 2017 года. Так в Роспотребнадзоре прокомментировали информацию из СМИ об активизации природных очагов этого недуга в Монголии.



Эксперты рассказали, есть ли риск распространения чумы в России