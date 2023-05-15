Врач назвал естественным обнаружение в Тюмени клещей, которые могут переносить чуму

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Открытие новых видов клещей, которые могут оказаться переносчиками чумы, в Тюмени не является необычным. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Рябова.

"В Московской области таких клещей еще никто не обнаружил. И я думаю, что еще долго не обнаружат. Сибирь – это своеобразный регион. Эндемичный по энцефалиту, боррелиозу. Чтобы чуму перенести, нужно, чтобы кто-то болел чумой из этих животных. Не думаю, что этого надо бояться: это просто информация об открытии, мы не знаем, являются ли заразными все эти возбудители", – заявил эксперт.

Как отметил Рябов, обычные клещи также могут представлять опасность, поскольку являются переносчиками ряда заболеваний, включая клещевой энцефалит, клещевые бoррелиозы, гранулоцитaрный анаплазмоз и эрлихиoз.

По словам врача, защищаться от клещей лучше всего мерами профилактики. Нужно носить одежду, которая защитит от укуса, а также проводить обработку репеллентами.

При этом, если клещ все таки укусил, не нужно пытаться самостоятельно удалять его из-за риска гнойных осложнений. В таком случае необходимо обратиться к врачу, резюмировал Рябов.

Ранее ученые из Тюмени открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. По утверждениям специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.

Сообщается, что одного из паразитов добыли в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ во время обследования коллекции летучих мышей. Остальных собрали в Бурятии и Туве.

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