Инфекционист оценил риск заболеть бубонной чумой в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России для того, чтобы заразиться бубонной чумой, надо очень постараться. Об этом сообщает РИА Новости.
"Риск не такой большой, у нас есть в основном на южной границе очаги чумы. Люди, которые там общаются, могут заболеть, но в общем-то у нас все сделано так, чтобы не имело распространения за счет борьбы с грызунами, наблюдения за территориями, ветсаннадзора, санэпидслужба на страже", – рассказал Малышев.
По его словам, также в России не имеет смысла проводить специфическую профилактику по защите от заражения обычному жителю.
"Люди, которые работают в этих зонах и могут быть подвержены заболеванию, они прививаются, вакцина есть", – добавил специалист.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский сообщил, что россиянам не следует опасаться вспышки бубонной чумы. Новости о выявленном случае заражения в Китае не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.
Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в связи с риском завоза чумы в РФ
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