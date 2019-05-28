Как изменились правила обязательного медстрахования в России

В России изменились правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь больше внимания будет направлено на профилактику заболеваний. Узнайте, что еще поменялось и как это поможет россиянам.

Что изменилось?

В России с 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования, говорится в приказе Минздрава. Согласно документу, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех граждан. По итогам этих мероприятий для каждого определят группу здоровья.

При выявлении хронического заболевания и необходимости постоянного контроля врача человека поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год. А чтобы люди не забывали, что им пора показаться врачу, работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС, будут звонить или писать пациенту и приглашать его в поликлинику. Теперь страховые медицинские организации должны сообщать гражданам об осмотрах каждый месяц – до сих пор это происходило раз в квартал.

Согласно новым правилам также увеличивается срок действия временного полиса ОМС с 30 до 45 рабочих дней с момента выдачи, а процедура получения постоянного полиса стала проще: заявление можно будет подать через официальный сайт территориального фонда ОМС при наличии электронно-цифровой подписи или через Единый портал госуслуг.

Кроме того, страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан и помогать им в спорных ситуациях. В случае сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители назначат экспертизу полученных услуг.

Профилактика – залог здоровья

Основатель обязательного медицинского страхования в России, профессор Владимир Гришин пояснил Москве 24, что изменения в ОМС были необходимы, чтобы усилить профилактику в российской системе здравоохранения.

"Основное направление, которое предполагают новые правила, – это более активное проведение диспансеризации населения, а также выделение групп здоровья", – пояснил он.

По его словам, также специалистам необходимо оценить объем ресурсов в медицинской отрасли, которые будут необходимы на ближайшие три-пять лет.

"Президент и правительство поставили большие задачи по демографическим показателям, по показателям здоровья. Но нужно знать объем ресурсов, который потребуется для отрасли. Для этого нужно определить объем заболеваний и общее состояние здоровья населения", – подчеркнул специалист.



Владимир Гришин основатель ОМС в России В целом – это изучение здоровья нации, а также понимание объема ресурсов, который необходим для охраны здоровья жителей на данный момент. А самое главное – это постановка пациентов на учет и проведение медицинских мероприятий и реабилитаций.

Кроме того, для проведения более масштабных профилактических осмотров и диспансеризации потребуется развитие поликлиник и увеличение объема работы медицинских учреждений.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Это подразумевает привлечение широкого спектра терапевтов и других специалистов, также необходимо повышение зарплаты медработникам, согласно майским указам", – заключил Гришин.