Правила обязательного медстрахования изменились в России

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Новые правила обязательного медицинского страхования вступили в силу в России, говорится в приказе Минздрава.

Согласно документу, в ближайшие два года запланированы диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян. Для каждого жителя после этого определят группу здоровья.

При выявлении хронического заболевания и необходимости постоянного контроля врача человека поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год.

Страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан и помогать им в спорных ситуациях. В случае сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители назначат экспертизу полученного лечения.

Ранее стало известно, что Минтруд хочет добавить россиянам дополнительный оплачиваемый день отпуска для ежегодного медосмотра. Сейчас день для диспансеризации работникам дают раз в три года. По поручению Дмитрия Медведева, до 20 июня министерство должно подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс.

6 мая начал действовать обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Минздрава. Теперь диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить ежегодно.