Подписан закон о взносах на ОМС для самозанятых

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Владимир Путин подписал закон об уплате взносов на обязательное медицинское страхование самозанятыми гражданами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополняется список лиц, застрахованных по социальному медицинскому страхованию. В него включаются поставленные на учет в налоговом органе физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физлицам для личных, домашних или иных подобных нужд. В качестве нужд называется присмотр и уход за детьми, больными лицами, людьми 80 лет и старше, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

30 января сообщалось, что закон об уплате взносов на ОМС для самозанятых граждан РФ получил одобрение Совета Федерации. До конца 2019 года нянь, домработниц и репетиторов освободят от уплаты страховых взносов. Имеются в виду вставшие на учет жители Москвы, Московской и Калужской областей и республики Татарстан.