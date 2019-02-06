Подписан закон о взносах на ОМС для самозанятых

Владимир Путин подписал закон об уплате взносов на обязательное медицинское страхование самозанятыми гражданами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дополняется список лиц, застрахованных по социальному медицинскому страхованию. В него включаются поставленные на учет в налоговом органе физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физлицам для личных, домашних или иных подобных нужд. В качестве нужд называется присмотр и уход за детьми, больными лицами, людьми 80 лет и старше, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе.
30 января сообщалось, что закон об уплате взносов на ОМС для самозанятых граждан РФ получил одобрение Совета Федерации. До конца 2019 года нянь, домработниц и репетиторов освободят от уплаты страховых взносов. Имеются в виду вставшие на учет жители Москвы, Московской и Калужской областей и республики Татарстан.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.