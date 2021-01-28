Эксперт рассказал, как запрет интернет‑торговли кальянами и стиками повлияет на отрасль

В России с 28 января вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по которым ужесточается регулирование никотинсодержащей продукции. В частности, вводится запрет на ее продажу в интернете. Разбираемся, как это скажется на отрасли и помогут ли новые меры в борьбе с курением.



Уход в офлайн

Поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты еще в июле 2020 года, однако вступили в силу только сейчас. Раньше ограничения распространялись на табачные изделия (их можно продавать исключительно в магазинах и павильонах). Теперь ужесточение коснулось никотинсодержащей продукции и всех устройств для ее потребления – торговать ими в интернете запрещено.

Под никотинсодержащей продукцией подразумеваются изделия, в которых есть никотин или производные этого вещества, предназначенные для его доставки при помощи нюханья, жевания, вдыхания и сосания. Сюда относятся стики и различные жидкости.

Под запрет к продаже в интернете попадают и такие устройства для потребления, как электронные сигареты, кальяны и другие приборы.

Вместе с тем по закону нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию, средства ее потребления несовершеннолетним. Также запрещено вовлекать детей в процесс курения.

Осенью 2020 года в России вступил в силу запрет на курение никотинсодержащей продукции, в том числе кальяна, в общественных местах. В случае нарушения придется заплатить штраф: для физлиц он составляет 500–1 500 рублей, для индивидуальных предпринимателей, которые владеют заведением, – до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – до 90 тысяч рублей.

Во зло или во благо?

Эксперт табачного рынка Вадим Желнин в беседе с Москвой 24 заявил, что запрет на продажи никотинсодержащей продукции онлайн вряд ли серьезно скажется на отрасли.

"Такая продукция – это не то, что интенсивно продается в интернете. Я не могу точно утверждать, но, может, из-за эпидемии продажи этих товаров через интернет занимали заметную долю, но в общем это такая вещь, которая не имела значительной доли именно дистанционных продаж. Не думаю, что продавцы от этого что-то потеряют", – объяснил он.

В свою очередь, исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков", председатель Российского никотинового альянса Андрей Лоскутов уверен, что решить проблему одними запретами невозможно.





"Когда нам говорят только "нельзя", перестает работать механизм. У этих поправок есть одна положительная сторона. Она заключается в том, что мы пришли к той ситуации, когда запрещать больше нечего", – сказал эксперт в интервью Москве 24.





Андрей Лоскутов исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков" Маятник дошел до крайней точки, далее он должен неизбежно пойти в противоположную сторону, потому что дальше идти просто некуда.

Вместе с тем врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с Москвой 24 выразил надежду, что новые меры частично помогут в борьбе с курением.

"Больше это будет распространяться на подростков, которые еще не достигли того возраста, чтобы официально приобретать никотинсодержащую продукцию в табачных киосках, магазинах, так как они раньше вполне могли все купить в интернете", – объяснил специалист.

При этом, как и Лоскутов, врач уверен, что одними запретами вопрос вряд ли удастся решить. "Если человек начал курить, он уже зависим, запреты на него не подействуют. Это как в анекдоте. Многие говорят, у нас зарплата маленькая, но в итоге тратят несколько тысяч на сигареты, стики, кто что предпочитает", – сказал нарколог.

По мнению Казанцева, большего эффекта удастся достичь в купе с просветительской, профилактической деятельностью в учебных заведениях и трансляцией социальной рекламы.





Алексей Казанцев врач психиатр-нарколог Чтобы объяснялось, что действительно есть отсроченные эффекты: со временем начнутся проблемы с сосудами, с сердцем, легочной системой, появится одышка. Курение воздействует на эректильную функцию у мужчин, от никотина портится кожа, а все хотят быть молодыми и красивыми – это все надо рассказывать.

Наконец специалист подчеркнул, что вещества, которые получает человеческий организм при курении кальянов, вейпов, электронных сигарет, влияют на поступление кислорода в головной мозг. Из-за этого, по словам Казанцева, у подростков ухудшается память, снижается концентрация внимания.



