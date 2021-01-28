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Общество

17:18

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Эксперт рассказал, как запрет интернет‑торговли кальянами и стиками повлияет на отрасль

"Запрещать больше нечего". Как изменились правила продажи табака в России
общество

В России с 28 января вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по которым ужесточается регулирование никотинсодержащей продукции. В частности, вводится запрет на ее продажу в интернете. Разбираемся, как это скажется на отрасли и помогут ли новые меры в борьбе с курением.

Фото: depositphotos/librakv

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Поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты еще в июле 2020 года, однако вступили в силу только сейчас. Раньше ограничения распространялись на табачные изделия (их можно продавать исключительно в магазинах и павильонах). Теперь ужесточение коснулось никотинсодержащей продукции и всех устройств для ее потребления – торговать ими в интернете запрещено.

Под никотинсодержащей продукцией подразумеваются изделия, в которых есть никотин или производные этого вещества, предназначенные для его доставки при помощи нюханья, жевания, вдыхания и сосания. Сюда относятся стики и различные жидкости.

Под запрет к продаже в интернете попадают и такие устройства для потребления, как электронные сигареты, кальяны и другие приборы.

Вместе с тем по закону нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию, средства ее потребления несовершеннолетним. Также запрещено вовлекать детей в процесс курения.

Осенью 2020 года в России вступил в силу запрет на курение никотинсодержащей продукции, в том числе кальяна, в общественных местах. В случае нарушения придется заплатить штраф: для физлиц он составляет 500–1 500 рублей, для индивидуальных предпринимателей, которые владеют заведением, – до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – до 90 тысяч рублей.

Во зло или во благо?

Эксперт табачного рынка Вадим Желнин в беседе с Москвой 24 заявил, что запрет на продажи никотинсодержащей продукции онлайн вряд ли серьезно скажется на отрасли.

"Такая продукция – это не то, что интенсивно продается в интернете. Я не могу точно утверждать, но, может, из-за эпидемии продажи этих товаров через интернет занимали заметную долю, но в общем это такая вещь, которая не имела значительной доли именно дистанционных продаж. Не думаю, что продавцы от этого что-то потеряют", – объяснил он.

В свою очередь, исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков", председатель Российского никотинового альянса Андрей Лоскутов уверен, что решить проблему одними запретами невозможно.

Фото: depositphotos/AlexShalamov


"Когда нам говорят только "нельзя", перестает работать механизм. У этих поправок есть одна положительная сторона. Она заключается в том, что мы пришли к той ситуации, когда запрещать больше нечего", – сказал эксперт в интервью Москве 24.

Маятник дошел до крайней точки, далее он должен неизбежно пойти в противоположную сторону, потому что дальше идти просто некуда.
Андрей Лоскутов
исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков"

Вместе с тем врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с Москвой 24 выразил надежду, что новые меры частично помогут в борьбе с курением.

"Больше это будет распространяться на подростков, которые еще не достигли того возраста, чтобы официально приобретать никотинсодержащую продукцию в табачных киосках, магазинах, так как они раньше вполне могли все купить в интернете", – объяснил специалист.

При этом, как и Лоскутов, врач уверен, что одними запретами вопрос вряд ли удастся решить. "Если человек начал курить, он уже зависим, запреты на него не подействуют. Это как в анекдоте. Многие говорят, у нас зарплата маленькая, но в итоге тратят несколько тысяч на сигареты, стики, кто что предпочитает", – сказал нарколог.

По мнению Казанцева, большего эффекта удастся достичь в купе с просветительской, профилактической деятельностью в учебных заведениях и трансляцией социальной рекламы.

Чтобы объяснялось, что действительно есть отсроченные эффекты: со временем начнутся проблемы с сосудами, с сердцем, легочной системой, появится одышка. Курение воздействует на эректильную функцию у мужчин, от никотина портится кожа, а все хотят быть молодыми и красивыми – это все надо рассказывать.
Алексей Казанцев
врач психиатр-нарколог

Наконец специалист подчеркнул, что вещества, которые получает человеческий организм при курении кальянов, вейпов, электронных сигарет, влияют на поступление кислорода в головной мозг. Из-за этого, по словам Казанцева, у подростков ухудшается память, снижается концентрация внимания.

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