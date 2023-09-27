Эксперт рассказал, когда может начаться новая пандемия коронавируса

Пандемию коронавируса, сравнимую по силе с той, что наблюдалась с 2020 года, вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем. Об этом рассказали в государственном научном центре "Вектор". Отмечается, что риск схожих событий появится тогда, когда устойчивая к инфекции популяция сменится новым поколением без иммунитета к ней. Рассказываем, какие прогнозы дают эксперты по поводу потенциального возникновения новых масштабных вспышек COVID-19.
Сменится поколение?
В ближайшее время не стоит ожидать начала новой серьезной пандемии коронавируса, схожей с той, что наблюдалась с 2020 по 2022 год. Об этом сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев. "Скорее всего, новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом", – полагает эксперт.
Эксперт также добавил, что в настоящий момент COVID-19 уже относится к категории сезонных болезней. По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в период с 18 по 24 сентября заболеваемость инфекцией в сравнении с предыдущей неделей увеличилась в РФ на 22,3%. Рост был отмечен в 74 регионах страны.
Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня нет оснований для введения ограничительных мер, в том числе масочного режима. Ведомство связывает подъем заболеваемости COVID-19 с наступлением осени.
"Хвост" еще будет тянуться"
Точно предсказать, когда возникнет следующая крупная пандемия, вызванная коронавирусом или другими инфекциями, невозможно. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Альтштейн уточнил, что повторные заражения и вакцинация будут поддерживать определенный уровень иммунитета и способствовать минимальному уровню заболеваемости, а также смертности. Но, помимо этого, на распространение вирусов влияют и другие факторы. При бурном размножении в их генах происходит множество мутаций. Это повреждает вирус, и его способность активно распространяться снижается. Именно в такие моменты наблюдаются спады заболеваемости. Однако появление новых вариантов восстанавливает заразность вируса.
По словам эксперта, возбудитель COVID-19 все еще живет и размножается, но не проявляет высокой заразности. В таком виде вирус может существовать долго. Однако он уже не будет вызывать значительных волн заболеваемости, похожих на пандемию, начавшуюся в 2020 году.
Можно ожидать, что в будущем новые пандемии будут вызваны вирусами, переходящими к человеку от животных, говорит эксперт. Подготовиться к таким ситуациям, по словам Альтштейна, получится только при помощи науки. Она должна заранее изучать свойства вирусов и разрабатывать новые подходы к созданию эффективных вакцин и лекарств против инфекций, заключил вирусолог.
Читайте также
Степан Жирнов