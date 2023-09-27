Эксперт рассказал, когда может начаться новая пандемия коронавируса

Пандемию коронавируса, сравнимую по силе с той, что наблюдалась с 2020 года, вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем. Об этом рассказали в государственном научном центре "Вектор". Отмечается, что риск схожих событий появится тогда, когда устойчивая к инфекции популяция сменится новым поколением без иммунитета к ней. Рассказываем, какие прогнозы дают эксперты по поводу потенциального возникновения новых масштабных вспышек COVID-19.



Сменится поколение?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшее время не стоит ожидать начала новой серьезной пандемии коронавируса, схожей с той, что наблюдалась с 2020 по 2022 год. Об этом сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев. "Скорее всего, новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом", – полагает эксперт.





Валерий Локтев заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий, но здесь есть отягчающее обстоятельство, потому что первая коронавирусная вспышка (произошла в. – Прим. ред.) 2003 году, а (следующая. – Прим. ред.) – 2020 год. Между ними 17 лет. Но в 2003 году не было масштабной вспышки, поэтому сейчас, я думаю, мы спокойно лет 30 проживаем.

Эксперт также добавил, что в настоящий момент COVID-19 уже относится к категории сезонных болезней. По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в период с 18 по 24 сентября заболеваемость инфекцией в сравнении с предыдущей неделей увеличилась в РФ на 22,3%. Рост был отмечен в 74 регионах страны.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня нет оснований для введения ограничительных мер, в том числе масочного режима. Ведомство связывает подъем заболеваемости COVID-19 с наступлением осени.



"Хвост" еще будет тянуться"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Точно предсказать, когда возникнет следующая крупная пандемия, вызванная коронавирусом или другими инфекциями, невозможно. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи В развитии эпидемий и в их прекращении участвует довольно много сложных механизмов, не только иммунитет. Эта пандемия закончилась, но еще будет тянуться "хвост" длиной в несколько лет. Когда может грянуть новая – этого твердо никто сказать не может. Но такие пандемии – редкие события в жизни современного человечества.

Альтштейн уточнил, что повторные заражения и вакцинация будут поддерживать определенный уровень иммунитета и способствовать минимальному уровню заболеваемости, а также смертности. Но, помимо этого, на распространение вирусов влияют и другие факторы. При бурном размножении в их генах происходит множество мутаций. Это повреждает вирус, и его способность активно распространяться снижается. Именно в такие моменты наблюдаются спады заболеваемости. Однако появление новых вариантов восстанавливает заразность вируса.

По словам эксперта, возбудитель COVID-19 все еще живет и размножается, но не проявляет высокой заразности. В таком виде вирус может существовать долго. Однако он уже не будет вызывать значительных волн заболеваемости, похожих на пандемию, начавшуюся в 2020 году.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Я думаю, что большого подъема заболеваемости, вызываемой существующими сейчас вариантами коронавируса, уже не будет. Тем не менее COVID-19 еще не исчез, следить за его течением и соблюдать необходимые противоэпидемические меры, включая вакцинацию, необходимо.

Можно ожидать, что в будущем новые пандемии будут вызваны вирусами, переходящими к человеку от животных, говорит эксперт. Подготовиться к таким ситуациям, по словам Альтштейна, получится только при помощи науки. Она должна заранее изучать свойства вирусов и разрабатывать новые подходы к созданию эффективных вакцин и лекарств против инфекций, заключил вирусолог.



Степан Жирнов