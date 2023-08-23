Врач назвала два эффективных способа защиты от COVID-19 осенью

В Москве с 14 по 20 августа увеличилось количество случаев заражения COVID-19. Рост заболеваемости наблюдается и в других российских регионах. Специалисты Роспотребнадзора связывают это с тем, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. Разбираемся, как защититься от заболевания осенью.



Сезонные колебания

С 14 по 20 августа в Москве выявили 967 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на портале "Стопкоронавирус.рф". Такой показатель на 23% больше, чем неделей ранее, с 7 по 13 августа, когда в городе было зафиксировано 787 заражений. Вместе с тем выросло и число вылечившихся от инфекции. За прошлую неделю побороть ее смогли 789 человек.

В целом по стране с 14 по 20 августа было выявлено 3 378 случаев заражения COVID-19. Увеличение заболеваемости наблюдалось в 46 российских субъектах.





из сообщения Оперативного штаба Увеличение числа госпитализаций произошло в 28 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,36 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 16,1%.

В Роспотребнадзоре объяснили, с чем связана такая динамика. В ведомстве обратили внимание, что традиционно в конце лета – начале осени происходит подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Это продиктовано окончанием каникул и возвращением граждан из отпусков.

"В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. В это время на территории РФ может наблюдаться увеличение показателей по заболеваемости. <..> COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается", – сообщили в Роспотребнадзоре.



Два главных правила

Существует две основные эффективные формы защиты от коронавируса. Речь идет о прививке и соблюдении личной гигиены, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Стараемся избегать людных мест, меньше трогать перила в транспорте, моем руки как можно чаще, обрабатываем антисептиком. Если чувствуем, что заболеваем, надеваем маску, чтобы не заражать окружающих. Она актуальна тогда, когда мы не очень себя чувствуем, начинаем кашлять, чтобы не распространять инфекцию", – отметила эксперт.

Врач напомнила, что маски необходимо менять каждые два часа или даже раньше, если она промокла от дыхания. Кроме того, стоит помогать своему иммунитету.





Надежда Чернышова врач-терапевт Чтобы иммунитет был крепким, нужно высыпаться, меньше нервничать, почаще гулять на свежем воздухе, есть побольше свежей сезонной еды, зелени. Лето – время овощей и фруктов. Никаких специальных препаратов пить не нужно, надо просто подкармливать иммунитет, и он будет работать.

Ранее профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов спрогнозировал, какой может быть новая волна заболеваемости COVID-19 в РФ предстоящей осенью.

"Волна будет нетяжелая. Она все больше и больше станет маскироваться возбудителями, которые мы уже давно привыкли называть ОРВИ или ОРЗ", – объяснил он.

При этом волна, скорее всего, окажется не очень заметной, поскольку большая часть людей переносит заражение коронавирусом в легкой форме и все меньше обращается за медпомощью, заключил Чепурнов.

