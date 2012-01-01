Синоптик Тишковец пообещал москвичам июльское тепло в начале майских праздников

Мощный ливень накрыл Москву утром 27 апреля. В отдельных районах города меньше чем за час выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Из-за непогоды бригады Мосводостока вышли на дежурство на столичные улицы. По прогнозам синоптиков, до конца дня еще возможны кратковременные дожди. Рассказываем подробности, а также какая погода ждет москвичей в майские праздники.



Мощные осадки

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингарев

Мощный ливень обрушился на столицу с 10:00 до 11:00 в субботу, 27 апреля. Меньше чем за час в некоторых районах выпало свыше 70% месячной нормы осадков, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. "Порывы ветра сегодня могут достигать 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", – подчеркнули в ведомстве.

Из-за плохой погоды на городские улицы вывели около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока. Специалисты открывают водоприемные решетки, чтобы дождевая вода утекала без препятствий. Также при необходимости они используют откачивающую технику. Вместе с тем в столичном главке МЧС РФ рекомендовали горожанам не прятаться под деревьями, остерегаться рекламных щитов, шатких конструкций и быть осторожнее за рулем.





из сообщения в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы Традиционные советы водителям и пешеходам: держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость у пешеходных переходов, будьте внимательны, переходя проезжую часть. Берегите себя. Спешить некуда.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, локальные дожди могут продолжаться в городе до конца дня. "С сильными дождями в Москве на сегодня все. Локальные и кратковременные осадки в течение дня еще возможны, но они не пойдут ни в какое сравнение с прошедшими ливнями", – уточнил синоптик.



Ранее сообщалось, что 25 апреля в город ветром из пустыни Сахара был принесен песок. После субботнего дождя концентрация взвешенных частиц снизилась и возвращается к обычным значениям, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.



Июльская погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После дождливой субботы в Москву придет долгожданное тепло. В воскресенье, 28 апреля, в столице днем ожидается 14…17 градусов, а уже в понедельник воздух прогреется до 18…21 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" 30 апреля в условиях идеального солнца воздух прогреется до летних 21…24 градусов, что соответствует климатической норме июля и близко к рекорду тепла 1969 года, когда в этот день было 24,7 градуса.

По словам синоптика, 1 мая жителей и гостей столицы ожидает относительно комфортная погода. В дневные часы прогнозируется 15...20 градусов. "В последующие сутки ожидается арктическое вторжение, начнутся традиционные "черемуховые" холода. Из-за северного ветра в тылу циклона ночью 2 мая воздух остынет до 3...8, днем – не выше 10...15, местами небольшой дождь", – сказал Тишковец.

Что касается 3 мая, то в этот день осадков не прогнозируется. Однако не исключены заморозки ночью. Температура может составить от -1 до 4 градусов. В дневные же часы ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров покажут 9...14 градусов.



Шмакова Екатерина