В ГД объяснили, могут ли освободить неслуживших россиян от частичной мобилизации

В Госдуму внесли на рассмотрение два законопроекта, которые расширяют круг не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации граждан. Во-первых, от нее предлагается освободить ранее не служивших в армии россиян. Во-вторых, докторов и кандидатов наук. Разбираемся, какие перспективы у этих законопроектов.
"Безусловное освобождение"
Законопроекты, предлагающие поправки в закон о мобилизации, внес в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев. В своем телеграм-канале он пояснил, что вопрос об освобождении от нее докторов и кандидатов наук связан с обращением ученых по этой теме. В пояснительной записке к документу отмечается, что сегодня мобилизации не подлежат некоторые студенты.
Речь идет о тех, кто учится по очной и очно-заочной формам по программам среднего профессионального, а также высшего образования и получают его впервые. Кроме того, отсрочка от призыва полагается аспирантам и ординаторам. При этом освобождение не затрагивает докторов и кандидатов наук.
"Проектом предусматривается безусловное освобождение граждан, имеющих ученую степень кандидата наук или доктора наук, от призыва на военную службу при проведении частичной мобилизации", – отмечается в пояснительной записке.
Второй законопроект, который освобождает от частичной мобилизации не служивших россиян, соответствует позиции Владимира Путина по этому вопросу, считает парламентарий. Президент ранее подчеркивал, что призыву подлежат граждане прежде всего с соответствующим опытом и востребованной военно-учетной специальностью.
Однако в указе главы государства требование освободить от мобилизации не служивших в армии не отражено, говорится в пояснительной записке. В связи с этим происходит путаница.
"Служить будет некому"
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил Москве 24, что не поддерживает инициативу об освобождении не служивших россиян от частичной мобилизации.
"В течение трех часов у нас проходило закрытое пленарное заседание с замминистра обороны, большое количество депутатов от всех фракций задавали вопросы. Ряд поправок уже внесены, будут в ближайшее время рассмотрены. Но я как военный человек вам говорю: если все, что говорили депутаты, принять, служить будет некому", – сказал парламентарий.
В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Москвой 24 рассказал, что отношение к тем, кто не служил в армии, в контексте частичной мобилизации должно быть разным. По его мнению, освобождать от призыва всех без исключения не стоит.
"Есть те, кто не служил, но проходили военную кафедру и получили офицеров запаса. Сейчас они призываются", – сказал Дандыкин.
Что касается кандидатов и докторов наук, то освободить от частичной мобилизации можно тех, кто работает в критически важных для страны отраслях, полагает эксперт. Однако есть опасения, что в желании уклониться от призыва количество таких людей с липовыми дипломами может кратно вырасти, обратил внимание Дандыкин.
Несмотря на то что мероприятия в рамках частичной мобилизации вскоре должны быть завершены, необходимо на всякий случай вести работу на будущее. Поэтому корректировки нормативной базы по призыву будут вносить и дальше, считает эксперт. Однако вести эту работу нужно так, чтобы соблюсти социальную справедливость и не порождать недовольство в обществе, заключил он.