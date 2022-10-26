В ГД объяснили, могут ли освободить неслуживших россиян от частичной мобилизации

В Госдуму внесли на рассмотрение два законопроекта, которые расширяют круг не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации граждан. Во-первых, от нее предлагается освободить ранее не служивших в армии россиян. Во-вторых, докторов и кандидатов наук. Разбираемся, какие перспективы у этих законопроектов.



"Безусловное освобождение"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Законопроекты, предлагающие поправки в закон о мобилизации, внес в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев. В своем телеграм-канале он пояснил, что вопрос об освобождении от нее докторов и кандидатов наук связан с обращением ученых по этой теме. В пояснительной записке к документу отмечается, что сегодня мобилизации не подлежат некоторые студенты.

Речь идет о тех, кто учится по очной и очно-заочной формам по программам среднего профессионального, а также высшего образования и получают его впервые. Кроме того, отсрочка от призыва полагается аспирантам и ординаторам. При этом освобождение не затрагивает докторов и кандидатов наук.





из пояснительной записки Которые не только организуют и обеспечивают образовательный процесс в высших учебных заведениях, но и являются важнейшим субъектом в развитии науки, техники, обеспечивают научные и прикладные исследования, техническое проектирование в различных отраслях экономики и народного хозяйства в целом.

"Проектом предусматривается безусловное освобождение граждан, имеющих ученую степень кандидата наук или доктора наук, от призыва на военную службу при проведении частичной мобилизации", – отмечается в пояснительной записке.

Второй законопроект, который освобождает от частичной мобилизации не служивших россиян, соответствует позиции Владимира Путина по этому вопросу, считает парламентарий. Президент ранее подчеркивал, что призыву подлежат граждане прежде всего с соответствующим опытом и востребованной военно-учетной специальностью.

Однако в указе главы государства требование освободить от мобилизации не служивших в армии не отражено, говорится в пояснительной записке. В связи с этим происходит путаница.



"Служить будет некому"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил Москве 24, что не поддерживает инициативу об освобождении не служивших россиян от частичной мобилизации.

"В течение трех часов у нас проходило закрытое пленарное заседание с замминистра обороны, большое количество депутатов от всех фракций задавали вопросы. Ряд поправок уже внесены, будут в ближайшее время рассмотрены. Но я как военный человек вам говорю: если все, что говорили депутаты, принять, служить будет некому", – сказал парламентарий.





Виктор Соболев член комитета Госдумы по обороне Вот есть предложение освободить не служивших в армии от частичной мобилизации. Хотя если человек, например, водитель, почему бы ему там не поработать? У него есть военно-учетная специальность, хотя в армии он не служил.

В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Москвой 24 рассказал, что отношение к тем, кто не служил в армии, в контексте частичной мобилизации должно быть разным. По его мнению, освобождать от призыва всех без исключения не стоит.

"Есть те, кто не служил, но проходили военную кафедру и получили офицеров запаса. Сейчас они призываются", – сказал Дандыкин.





Василий Дандыкин военный эксперт, капитан I ранга запаса Молодых людей, которые не служили, достаточно много. В принципе, сейчас, чтобы подготовить их, два месяца будет достаточно.

Что касается кандидатов и докторов наук, то освободить от частичной мобилизации можно тех, кто работает в критически важных для страны отраслях, полагает эксперт. Однако есть опасения, что в желании уклониться от призыва количество таких людей с липовыми дипломами может кратно вырасти, обратил внимание Дандыкин.

Несмотря на то что мероприятия в рамках частичной мобилизации вскоре должны быть завершены, необходимо на всякий случай вести работу на будущее. Поэтому корректировки нормативной базы по призыву будут вносить и дальше, считает эксперт. Однако вести эту работу нужно так, чтобы соблюсти социальную справедливость и не порождать недовольство в обществе, заключил он.

