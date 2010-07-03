Врач рассказала, как легко пережить предстоящие магнитные бури

Эксперты прогнозируют, что на Земле 26 и 28 сентября возможны магнитные бури. При этом в воскресенье, 27 сентября, магнитосфера будет спокойной. Разбираемся, насколько опасна такая природная активность и как она может отразиться на здоровье людей.
Осторожно, буря
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили, что на Земле 26 и 28 сентября ожидаются магнитные бури, а 27 числа и в последующие дни магнитосфера будет спокойной.
Всего в классификации геомагнитных бурь существует пять уровней: от G1 до G5. Предполагается, что слабая буря, помимо прочего, может появляться на пути миграций животных и птиц. А более сильные способны вызвать нарушения в работе энергетических и спутниковых систем, спровоцировать перебои навигационных систем.
Помимо этого, повышенная солнечная активность, которая вызывает бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах.
Ранее в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети даже объявили о возможных помехах в работе.
"27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Многие телезрители могут столкнуться с замиранием картинки или ее распадом на пиксели. Но для большинства эти помехи останутся незамеченными", – отмечается в сообщении.
Без страха и паники
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что бояться магнитных бурь не стоит.
"Бури напрямую связаны со вспышками и взрывами на Солнце, с солнечной активностью: она немного повышается в соответствии с очередным пиком, циклом. Это сопровождается, как правило, магнитными бурями на Земле. Магнитное поле Земли отвечает на изменения магнитного поля Солнца", – объяснила она.
По словам Рублевой, это происходит примерно каждые 11 лет, однако Солнце может вести себя достаточно активно и между подобными пиками и оказывать влияние на Землю.
Специалист подчеркнула, что магнитные бури незаметно и безболезненно пройдут для здоровых людей.
А вот те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, могут прочувствовать на себе подобную природную активность. Об этом в интервью Москве 24 заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.
"В такие моменты повышается склонность частичек крови к тромбообразованию, поэтому лучшей профилактикой, естественно, является прием препаратов, которые будут улучшать реологию (текучесть. – Прим. ред.) крови. Но все это должно происходить только по рекомендации врача", – сказала специалист.
Кроме того, по словам Романенко, в периоды магнитных бурь у людей повышается агрессивность, возрастает число гипертонических кризов, может обостриться ишемическая болезнь сердца. Чтобы прожить эти дни спокойно, терапевт напомнила о важности соблюдения здорового образа жизни.
Такие методы помогут стабилизировать психоэмоциональное состояние и поддержать сосуды в тонусе, добавила Романенко. Вместе с тем в условиях переменчивой погоды врач порекомендовала не начинать новую активную деятельность, а, наоборот, поберечь свои силы.