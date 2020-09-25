Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах

Фото: depositphotos/marcociannarel

Из-за солнечного излучения в ближайший месяц на телеэкранах россиян могут возникнуть помехи, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Многие телезрители могут столкнуться с замиранием картинки или ее распадом на пиксели. Но для большинства эти помехи останутся незамеченными", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком перерывов трансляции телесигнала можно на сайте ртрс.рф и в приложении "Телегид".

Ранее пользователи Telegram пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Наибольшее число жалоб приходит от пользователей из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. 72% пользователей не могут подключиться к мессенджеру, 27% испытывают трудности с отправкой сообщений.