Главные ошибки купальщика: как не испортить себе отдых у воды

Фото: ТАСС/Сафрон Голиков

Не в пример прошлому году, устойчивое тепло радует москвичей уже с начала мая. А потому этот купальный сезон обещает быть особенно жарким. Известно, что сапер ошибается лишь однажды – но остальным не стоит уповать на это и пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Портал Москва 24 собрал основные ошибки, которые совершают граждане на отдыхе у воды. Редакция настоятельно рекомендует избегать их повторения. Ну а те смельчаки, что решат воспользоваться ими в формате "вредных советов", гарантированно получат незабываемые ощущения от испорченного отдыха.

1. Жаркая пора

В летнюю жару перегреваются не только автомобили. Такой же опасности подвержены и люди, причем не только дети, но и вполне здоровые, выносливые взрослые. Майское солнце особенно коварно: оно еще не так сильно, как в июле, но уже способно напечь голову и обжечь кожу.

"Бывает так, что люди засыпают на пляже, и вместо загара получают ожоги. Или другая ситуация: играют в футбол, волейбол – то есть двигаются, потеют. Теплообмен идет активный, поэтому люди не замечают, как перегреваются", – объясняет председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин.

Чтобы избежать этого, не стоит все время проводить на солнце: нужно иногда отдыхать в тени. И конечно, важно не пренебрегать головным убором. Кепка, панама, бандана или банальный носовой платок, повязанный на голову, поможет значительно снизить риск получения теплового удара. Но если вы почувствовали слабость, головокружение или жар – лучше обратиться к врачу.

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"Важный момент с солнечными ожогами: если вы обгорели, не стоит тут же мазаться кремами, мазями или сметаной. Обожженную поверхность сначала нужно охладить. Лучше всего подойдет холодный душ, только простоять под ним придется около 10 минут. Уже после этого можно использовать специальные крема, мази или кефир и сметану на худой конец", – подчеркнул спасатель.

А лучше использовать специальные крема заранее, чтобы не обгореть в принципе. И, конечно, побольше времени проводить в тени, не забывать пить прохладительные напитки.

2. Если пить – то воду

Отдых у воды некоторые люди совмещают с употреблением спиртных напитков, однако это очень плохой вариант "охладителя". Он не только совершенно не подходит для задач из предыдущего пункта, но даже может усугубить неприятные последствия, описанные там же. Или хуже. Кстати, в МЧС отмечают, что основной причиной травматизма на воде является как раз алкоголь.

"Начнем с того, что у выпившего человека замедляется реакция, ухудшается координация движений. Кроме того, алкоголь придает излишней уверенности в собственных силах, а вот способность адекватно оценивать риск при этом заметно притупляется", – обращает внимание председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин.

И тут мы постепенно подходим к следующей типичной ошибке, которая, в отличие от предыдущих двух, гораздо чаще становится причиной трагедии.

Фото: ТАСС/Серегй Бобылев

3. Незнакомые места

"Не ныряй в незнакомых местах!" – пел известный рок-музыкант Юрий Клинских. Казалось бы, стара как мир истина, что, не зная броду – лучше не лезть в воду. А тем более, не нырять с разбега головой вперед. Но многие этим пренебрегают, полагая, что кто не рискует – тот не пьет шампанское. И поскольку с алкоголем мы разобрались в предыдущем пункте, отметим только, что тот кто не рискует – не лежит потом в больнице с гипсом.

Конечно, в идеале, купаться стоит только в специально подготовленных местах: а именно, на официальных пляжах и в бассейнах. Там дежурят спасатели, полиция и медработники, а также созданы все удобства для комфортного отдыха.

Прежде чем купаться, стоит тщательно проверить место: удобен ли выход из воды, не слишком ли сильно течение, какова глубина и нет ли на дне посторонних предметов, о которые можно пораниться. Если все хорошо – то можно спокойно купаться, но все равно соблюдая осторожность. И лучше бы делать так даже в известных местах, ведь нельзя поручиться, что кто-то не кинул в воду, например, лопату или старый велосипед.

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4. Нехорошо, товарищи

Мало кто горит желанием во время отдыха стать фигурантом стыдной истории. "Справление естественных нужд в общественных местах, к сожалению, достаточно частое нарушение у купающихся. Если человека застанут за этим сотрудники полиции, они могут квалифицировать деяние как мелкое хулиганство. А наказание за это – штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток", – рассказал директор фонда содействия правопорядку, полковник милиции в запасе Олег Иванников.

Поэтому, сами понимаете, лучше вести себя как цивилизованный человек и дойти до оборудованного туалета.

5. Голые, но не смешные

Еще один совет дадим тем, кто стремится к гармонии с природой, в том числе, через отсутствие какой-либо одежды на пляже. Отдыхать в таком случае стоит в специализированных местах. Опережая вопросы: привлечь к ответственности за нахождение голыми в общественном месте не так просто, но в некоторых случаях за это можно вменить все то же мелкое хулиганство (ст. 21.1 КоАП РФ).

Кстати, ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов предлагал ввести штраф до трех тысяч рублей за появление в голом виде, однако инициатива не нашла поддержки властей.

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

6. С пацанами на речку

К слову о детях: их не стоит оставлять без присмотра на берегу водоемов. Конечно, многие горожане, чье лето традиционно проходило у бабушки в деревне, привыкли при любой возможности удирать на реку или пруд. И, наверное, каждый сможет вспомнить какие-то неприятности, произошедшие во время таких "вылазок".

Памятуя об этом, не отпускайте детей к воде одних. Можете договориться с соседями по даче, собрать ватагу ребятни и наблюдать по очереди за их купанием. В идеале, хотя бы один взрослый всегда должен быть на берегу.

7. Правила водного движения

Не только на дороге нужно смотреть по сторонам: то же самое неплохо бы делать и на реке или озере. Особенно, если купаетесь вы вне специально оборудованного пляжа. На официальных точках все просто: достаточно не заплывать за буйки, но в местах стихийного отдыха есть риск оказаться на фарватере.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель



"Если люди заплывают на судовой ход – это очень опасно. Неосторожного пловца может затянуть под судно, может оглушить ударом о борт или порубить гребными винтами. Судовой ход всегда обозначен бакенами, и прежде, чем пересечь эту "трассу", нужно убедиться, что поблизости нет лодки или теплохода. А лучше вообще не заплывать на фарватер", – подчеркнул председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин.

И, соответственно, гражданам, которые сами управляют маломерными судами – будь то катера, яхты или гидроциклы – нужно быть внимательнее вблизи мест купания. И ни в коем случае нельзя заплывать в акваторию пляжа.

8. Огненная пора

Стоит помнить также о пожарной безопасности. Беспечно брошенный окурок или оставленный без присмотра костер могут испортить выходные целому дачному поселку и нескольким нарядам пожарных в придачу.

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"Постоянно все пытаются совместить отдых у воды и приготовление шашлыка. Но как правило, в это время уже объявлен пожароопасный период, а значит разводить огонь нельзя. Тем же, кто пренебрег запретом, грозит денежный штраф", – отметил директор фонда содействия правопорядку, полковник милиции в запасе Олег Иванников.

9. "Ой, какая милая змейка!"

Мы, конечно, живем не в Австралии, где любая форма жизни стремится убить человека. Но, тем не менее, даже в средней полосе России есть животные и растения, контакта с которыми лучше избегать. Отдыхая на природе, всегда нужно остерегаться клещей: лучше перед походом на лесное озеро или к реке обработать тело и одежду репеллентами, а после тщательно осмотреть друг-друга.

Если вы увидели змею, не стоит подходить к ней, пытаться поймать или напугать. Рептилия сама уползет, если на нее не обращать внимание. И если уж или полоз относительно безвредны, то яд гадюки может нанести серьезный урон здоровью. Конечно, не стоит еще рвать незнакомые ягоды или грибы. А лучше вообще не употреблять в пищу ничего, что выросло вблизи общественных мест купания.

Случайно встреченных животных также лучше не трогать. Подкармливать милых лисят не стоит хотя бы потому, что человеческая диета вредит пищеварению лесных обитателей. А некоторые лисы могут быть заражены бешенством. И даже милого ежика, свернувшегося клубком у тропинки, лучше оставить в покое. Помните, еж – хищник! Он, конечно, не ядовит, но если палец прокусит, приятного будет мало.