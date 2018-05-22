Столичные пляжи будут готовы к лету к 25 мая

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Все зоны отдыха в Москве будут готовы к летнему сезону к 25 мая. Об этом заявил главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Владимир Волков.

Он отметил, что в настоящий момент МЧС завершает проверку пляжей. Полный список мест отдыха жители столицы могут найти на официальных сайтах префектур административных округов.

"Мы абсолютно уверены, что к 25 числу все зоны отдыха в столице будут приняты в эксплуатацию", – подчеркнул Волков, передает Агентство "Москва".

Кроме того, в городе на всех водоемах и местах массового отдыха уже установлены 149 информационных щитов и более 1,2 тысячи знаков безопасности, подчеркнул инспектор. Они дают полную информацию о том, что разрешено и запрещено делать в определенной зоне. Знаки предупреждают и ограждают отдыхающих от непродуманных действий.

Ранее Волков рассказал, что в этом году в столице будут работать 124 зоны отдыха. Из них 12 будут доступны для купания.