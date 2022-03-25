Москвичам пообещали "зиму" в конце марта – начале апреля

Жителей столицы предупредили о грядущей "синоптической драме" в эти выходные. Теплую погоду сменят мокрый снег и порывистый ветер. Кроме того, москвичей ждет резкое изменение атмосферного давления. Рассказываем, как долго продлится ненастье и когда в город вернется комфортная погода.



Вместо солнца – дожди и снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные, 26 и 27 марта, в Москву придут осадки, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Вместе с тем температура воздуха в городе постепенно понизится.

"Синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, уже зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом – выпадет до 6–8 миллиметров, или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым," – сказал Тишковец.

Ночная температура 26 марта установится в районе 0…+5 градусов, дневная не превысит +2…+7, сказал специалист. При этом в воскресенье синоптик пообещал москвичам возвращение зимы. По словам Тишковца, 27 марта ожидается снег, гололедица и ветер с порывами до 22 метров в секунду.

"Под утро ударят морозцы до 0...-5, днем – не выше -4...+1. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. При таких жестких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении", – сообщил Тишковец.

Из-за грядущей непогоды столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. На дежурство выйдет 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.





Петр Бирюков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В плохую погоду не стоит находиться вблизи линий электропередачи и деревьев, предупредили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В ведомстве также посоветовали пешеходам надевать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, в Дептрансе рекомендовали автолюбителям не ставить свои машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Готовиться к непростым погодным условиям призвала и столичная Госавтоинспекция. Водителей попросили снижать скорость, увеличивать дистанцию и быть внимательнее, проезжая пешеходные переходы.

"Пешеходам, в свою очередь, напоминаем о суперсиле световозвращающих элементов и о замедлении перед переходом дороги. Будьте внимательны, смотрите по сторонам", – сказали в ГИБДД.

Кроме ухудшения погодных условий, специалисты предупреждают о скачках атмосферного давления в предстоящие выходные. По прогнозам Тишковца, 26 марта в Москве показатель упадет до 729 миллиметров ртутного столба, после чего на следующий день поднимется сразу на 15 единиц.

"В понедельник снова упадут на самое дно барической воронки – до 724 миллиметров ртутного столба, после чего опять начнется стремительный рост на 17 миллиметров ртутного столба. Такая барическая головоломка может негативно сказаться на самочувствии и здоровье людей", – отметил синоптик.



Когда весна?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ветреная погода с осадками сохранится в столице и на следующей неделе, рассказала Москве 24 ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Горожанам в ближайшее время не стоит ждать теплых дней, отметила она.

"Минимальная температура воздуха 28 марта составит -5…-7 градусов ночью. Дневная температура будет -1…+1 градус. В последующие дни показатели днем останутся около 0 градусов, ночью они будут понижаться", – сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что температурная норма для конца марта – начала апреля составляет 0 градусов. С учетом этого 29, 30 и 31 марта показатели будут ниже нормы примерно на 3–4 градуса, предупреждает она.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Улучшение погоды в сторону весенних процессов наиболее вероятно где-то 4–5 апреля. Вплоть до этого времени в Москве фактически будет зима. Температуры в дневные часы, конечно, будут положительными, но ночные значения останутся отрицательными. Плюс предполагается пусть небольшой, но снег.

Ветер в Москве на следующей неделе не будет таким сильным, как в предстоящее воскресенье, продолжает Позднякова. Однако условия все равно останутся неблагоприятными, предупреждает она.

"В начале следующей недели порывы немного стихнут. Но все равно еще будут неблагоприятными, до 12–15 метров в секунду практически всю первую половину недели", – подчеркнула Позднякова.

В конце марта – начале апреля продолжатся и качели с атмосферным давлением, говорит специалист.

"Резкие перепады, конечно, скажутся на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Наиболее неблагоприятны междусуточные колебания, так как они больше влияют на наши сосуды. Практически всю следующую неделю Москва будет жить под пониженным атмосферным давлением. Только к следующим выходным оно вернется к норме", – уточнила Позднякова.

Кроме того, воздух на следующей неделе покажется москвичам еще холоднее, отметила метеоролог. К этому приведет совокупность погодных факторов.

"Когда выпадает дождь или мокрый снег, влажность воздуха, естественно, повышается. Вкупе с ветром, осадками, отрицательной температурой и низким давлением температура воздуха по ощущениям станет примерно на 5 градусов ниже. То есть если на улице -5, они будут чувствоваться как -10", – сказала Позднякова.

Чтобы пережить эти дни без происшествий, метеоролог посоветовала брать с собой зонтики и одеваться потеплее.

