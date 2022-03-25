Жителей европейской части России предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Непогода с сильным ветром и осадками в виде дождя и снега придет в регионы Центрального федерального округа России в субботу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В течение завтрашнего дня, примерно часов в 11 начнется дождь, мокрый снег, ветер и снег... Усиление ветра до 15–20 метров в секунду", – сказал метеоролог.

В воскресенье ветер может усилиться до 22 метров в секунду. Его порывы могут спровоцировать падение объемных конструкций. Снег продолжится, возможно образование гололедицы. 28 марта погода начнет приходить в норму, к этому времени высота снежного покрова увеличится.

"Во вторник все закончится", – сказал Вильфанд.

Ранее научрук Гидрометцентра рассказал, что за последнюю неделю высота снежного покрова в Москве сократилась в два раза. По его словам, полностью снег сойдет в первые 10 дней апреля, а в лесах – к середине месяца.

