Терапевт оценила влияние "погодной гипоксии" в Москве на здоровье горожан

Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления к концу недели. Вместе с другими факторами это может вызвать недостаток кислорода в воздухе, говорят синоптики. Рассказываем, какая погода ждет жителей столицы в ближайшее время и как вести себя метеозависимым людям в период погодных колебаний.



Кислородное голодание?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала недели в Москве наблюдается колебание атмосферного давления. Чуть ниже нормы оно установилось в городе в понедельник, 23 ноября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"23 ноября магнитный фон был слабо возмущенным, отдельные возмущения возможны в последующие два дня, потом магнитное поле все-таки будет преимущественно спокойным", – сказала она.

Однако к концу недели атмосферное давление, по словам Поздняковой, снова пойдет на спад.

"От 27 ноября к 28 ноября атмосферное давление понизится за сутки на 9–11 единиц", – заявила главный специалист Московского метеобюро.

Все это в совокупности с аномально теплой по меркам ноября погодой и высокой влажностью воздуха может привести к понижению в нем содержания кислорода, подчеркнула синоптик.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснил, что теплый воздух всегда менее насыщен кислородом. Судя по всему, в условиях "погодной гипоксии" мы проживем до конца недели, когда из столицы уйдет теплый циклон атлантического происхождения.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Сейчас, поскольку у нас теплый атлантический воздух был, а теплый воздух всегда менее насыщен кислородом. Соответственно, это воздух, которым человек дышит, и может образоваться дефицит кислорода.

На 24 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшими осадками в виде снега и мокрого дождя, говорит Тишковец. В Москве столбик термометра установится на отметке 1–3 градуса выше нуля, в области – от -1 до +4. Ветер западный, скорость – в районе 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление 24 ноября ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба, заключил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

Ранее о "метеокачелях" в европейской части России предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, заметнее всего непогода будет на западе Центрального федерального округа – от Смоленской до Ленинградской области.



Пережить колебания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 заявил, что на текущей неделе в столице преимущественно в ночное время ожидаются небольшие отрицательные значения температуры воздуха.

"Погоду будет определять зональный процесс: воздушные массы будут перемещаться с запада на восток, центр циклона находится далеко на севере, и фронтальные разделы будут перемещаться через Москву", – объяснил он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра В ночные часы в центре города на этой неделе практически во все сутки будет от 0 до +2, в спальных районах и пригородах – до минус 2–3 градусов. Днем примерно те же цифры, только с плюсовым значением.

В среднем температура воздуха сейчас превышает норму примерно на 3 градуса. Это отклонение считается небольшим, подчеркнул Вильфанд.

"Снег, который выпал в конце прошлой недели и в ночь на понедельник, скорее всего, сохранится только в отдельных местах. В основном он сойдет. И здесь дело, скорее, не в теплой погоде, а в осадках в виде мокрого снега и дождя, которые очень быстро размывают снег. Поэтому со вчерашних 10–13 сантиметров толщина снежного покрова во многих районах Москвы и области ко вторнику уменьшилась до 4–5, а то и 2 сантиметров", – рассказал специалист.

Вильфанд отметил, что существует вероятность изменения характера погоды в начале декабря. Однако более точно об этом можно сказать ближе к концу недели, объяснил он.

"Предварительные расчеты говорят о вероятности заметного повышения давления к началу следующей недели, более точный прогноз появится позже", – резюмировал Вильфанд.

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала Москве 24, как метеозависимым людям легче перенести погодные колебания.





Ирина Ярцева врач-терапевт Людям важно быть активнее, а не находиться в статическом положении. Когда мы двигаемся, мышцы сокращаются, что способствует нормализации тонуса сосудов и притоку жидкости. Постарайтесь пить больше воды и почаще проветривайте квартиру.

Вместе с тем, по словам эксперта, "погодную гипоксию", которую спрогнозировали синоптики, большинство даже не почувствует.

"Это незаметно для человека, на нашу жизнь это никак не повлияет. Мы давно живем в таком климате, и наш организм уже адаптирован к подобным изменениям", – отметила Ярцева.

Врач-терапевт добавила, что к ощущению, когда человек задыхается, "погодная гипоксия" точно не приведет.

