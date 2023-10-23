"Туманное и седое утро": пользователи поделились кадрами густого тумана в Москве

Густой туман накрыл Москву с вечера воскресенья, 22 октября, и сохранился в понедельник. На фоне этого горожан призвали быть внимательными на дороге. Вместе с тем погода не повлияла на работу столичных аэропортов. В связи с необычным явлением некоторые москвичи поделились в соцсетях фотографиями закутанного в дымку города. Показываем наиболее красивые кадры.



Туман с ухудшением видимости

Фото: Москва 24

Туман опустился на Москву с вечера воскресенья, 22 октября, в связи с чем горожан предупредили об ухудшении видимости и призвали быть бдительными на дорогах. В столичном Дептрансе порекомендовали водителям придерживаться скоростного режима и соблюдать безопасное расстояние, а также отказаться от резких маневров. Изначально предупреждение о тумане действовало до 01:00 23 октября, однако дымка над городом сохранилась и утром в понедельник. Местами видимость была ограничена 200–500 метрами.





из телеграм-канала Госавтоинспекции Москвы Спешить не стоит и пешим участникам дорожного движения. Будьте вдвойне внимательны при переходе дороги.

Погодные условия не повлияли на московские воздушные авиагавани. В аэропртах Домодедово, Шереметьево и Внуково сообщили, что работают в штатном режиме. В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в ближайшее время туман должен рассеяться.

"Мы рассчитываем, что туман у нас задержится где-то часов до 15 понедельника, потому что потом будет приближаться следующий, уже холодный атмосферный фронт. У нас начнутся дожди, а дождь съест туман", – пояснила она.

По прогнозам синоптиков, пасмурная погода с дождями сохранится в столице до конца дня.



"Залечь обратно под тепленькое"

Жители и гости столицы активно делятся в соцсетях кадрами с городом, закутанным в дымку. Одна из пользовательниц задалась вопросом, стоит ли в такую погоду подниматься с кровати и выходить из дома. "Может, залечь обратно под тепленькое и протянуть до обеда", – написала она.





Другой пользователь, наоборот, выразил восхищение происходящим, поделившись снимком из окна. Из-за густого тумана видимыми остались только ближайшие дома среди деревьев.



Еще один житель столицы опубликовал фотографию из окна одного из верхних этажей дома с видом на бульвар, накрытый туманом.





Утром туман оказался настолько плотным, что с 12-го этажа гостиницы, расположенной недалеко от Кремля в Измайлово, практически ничего не было видно.





Еще один житель столицы запечатлел виды на ВДНХ, сопроводив публикацию подписью: "Утро туманное, утро седое".





Другой пользователь опубликовал фотографии с туманной набережной. Он пожелал всем доброго дня и поделился собственной картиной, на которой нарисовано ярко-голубое небо.





Ранее синоптики предупредили жителей столицы о сильных снегопадах, которые ожидаются в городе на неделе с 23 октября.

