22 октября, 22:05Общество
Москвичей предупредили о сильном тумане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Туман ожидается в Москве с 21:00 22 октября до 01:00 23 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные МЧС.
В ведомстве предупредили, что в некоторых московских районах прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200–700 метров.
Дептранс Москвы порекомендовал автомобилистам быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скорость, а также избегать резких маневров.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце следующей недели в Москву придут сильные снегопады. В следующие выходные в столице пойдут мощные снегопады с формированием снежного покрова. На дорогах появятся снежные накаты, что станет первым в этом сезоне серьезным испытанием для автомобилистов.
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