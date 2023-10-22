Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман ожидается в Москве с 21:00 22 октября до 01:00 23 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные МЧС.

В ведомстве предупредили, что в некоторых московских районах прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200–700 метров.

Дептранс Москвы порекомендовал автомобилистам быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скорость, а также избегать резких маневров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце следующей недели в Москву придут сильные снегопады. В следующие выходные в столице пойдут мощные снегопады с формированием снежного покрова. На дорогах появятся снежные накаты, что станет первым в этом сезоне серьезным испытанием для автомобилистов.

Выпавший в Москве снег быстро растаял