Московские аэропорты штатно работают в условиях тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на туман в городе. Об этом заявили Агентству "Москва" в пресс-службах столичных авиагаваней.

Как сообщили во Внуково, сейчас аэропорт обеспечивает обслуживание самолетов и пассажиров в штатном режиме. По их информации, никаких отмен или задержек рейсов из-за погодных условий не наблюдается.

В пресс-службе Шереметьево также отметили, что аэропорт работает штатно. В Домодедово заявили, что воздушная гавань обеспечивает вылет и прилет пассажиров без задержек.

"Видимость в районе аэропорта достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку", – добавили в Домодедово.

Ранее появилась информация, что утром 23 октября, по данным сервиса "Яндекс Расписания", в аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов. Так, во Внуково задержали пять рейсов и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержали 12 рейсов, а в аэропорту Шереметьево задержали один рейс.

Туман сгустился в столице утром 23 октября