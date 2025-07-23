Психолог Сальникова: предложение в экстремальной обстановке вызовет недоверие к жениху

В Сети все чаще выкладывают видео с предложениями руки и сердца, которые происходят при нестандартных и даже шокирующих обстоятельствах. Почему будущие женихи выбирают такие способы заполучить то самое "да" и каковы главные правила идеального предложения, разбиралась Москва 24.
Эпатажные сценарии
Летом 2025 года в социальных сетях появилось немало роликов с необычными предложениями руки и сердца. Один из них завирусился в Сети 21 июля: на кадрах видно, как к сидящей в ресторане паре подошел "бездомный" и начал что-то выяснять с молодым человеком. Затем "гость" внезапно достал из кармана коробку с кольцом и отдал ее мужчине, который тут же встал на одно колено и сделал возлюбленной предложение.
В другом видеоролике инсценировали дорожную разборку: девушке и молодому человеку перегородил путь якобы незнакомый автомобиль. Когда парень вышел из машины, завязалась "драка". Испуганная девушка выбежала из авто и сразу увидела своего молодого человека, уже стоявшего на одном колене с кольцом в руке.
На кадрах еще одного видео "бандиты" вытащили водителя прямо из машины, оставив его возлюбленную сидеть внутри и разбив при этом стекла в салоне. Затем "жертву" затащили в грузовик и закрыли. Через несколько минут молодой человек "освободился" и вышел к будущей невесте с букетом в одной руке и кольцом – в другой.
Для тех, у кого нет идей, современные свадебные агентства тоже предлагают различные сценарии неординарных помолвок. В Сети немало объявлений о, например, организации квеста (наиболее сложные варианты могут обойтись в сотни тысяч рублей) или остановке спортивного матча, на котором молодой человек выйдет на поле и скажет заветные слова (почти 12 тысяч рублей).
Жажда новых эмоций
С точки зрения будущей совместной жизни шокирующие сценарии предложения руки и сердца – не самый лучший вариант, предупредила в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Дарья Сальникова.
При этом она отметила, что такие "сюрпризы" – вполне понятное явление.
"Людям во все времена нужны были хлеб и зрелища, а все потому, что некоторым не хватает эмоций в реальной жизни. В связи с этим каждый год появляются неординарные услуги, благодаря которым удается получить новые впечатления", – псказала эксперт.
Эксперт добавила, что не существует универсального идеального способа сделать предложение. Такое событие требует индивидуального подхода, поэтому важно разговаривать и узнавать партнера. Это поможет придать моменту положительных и незабываемых эмоций, заключила Сальникова.
Руководитель международного брачного агентства Татьяна Тасуева согласилась с тем, что подобные экстремальные сценарии могут подорвать у будущей невесты уверенность в избраннике. В разговоре с Москвой 24 эксперт также выступила за то, чтобы в вопросе предложения делать акцент на более приятные эмоции.
"Что касается экстрима, который предпочитают некоторые, то его лучше проявлять в других ситуациях. Несмотря на то что необычные способы просить руки существуют давно, есть более подходящие варианты, как это сделать", – сказала она.
Шокирующие сценарии предложений руки и сердца больше подходят для создания контента в соцсетях, чем для столь значимого события, заключила эксперт.