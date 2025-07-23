Психолог Сальникова: предложение в экстремальной обстановке вызовет недоверие к жениху

В Сети все чаще выкладывают видео с предложениями руки и сердца, которые происходят при нестандартных и даже шокирующих обстоятельствах. Почему будущие женихи выбирают такие способы заполучить то самое "да" и каковы главные правила идеального предложения, разбиралась Москва 24.

Эпатажные сценарии

Летом 2025 года в социальных сетях появилось немало роликов с необычными предложениями руки и сердца. Один из них завирусился в Сети 21 июля: на кадрах видно, как к сидящей в ресторане паре подошел "бездомный" и начал что-то выяснять с молодым человеком. Затем "гость" внезапно достал из кармана коробку с кольцом и отдал ее мужчине, который тут же встал на одно колено и сделал возлюбленной предложение.

В другом видеоролике инсценировали дорожную разборку: девушке и молодому человеку перегородил путь якобы незнакомый автомобиль. Когда парень вышел из машины, завязалась "драка". Испуганная девушка выбежала из авто и сразу увидела своего молодого человека, уже стоявшего на одном колене с кольцом в руке.

На кадрах еще одного видео "бандиты" вытащили водителя прямо из машины, оставив его возлюбленную сидеть внутри и разбив при этом стекла в салоне. Затем "жертву" затащили в грузовик и закрыли. Через несколько минут молодой человек "освободился" и вышел к будущей невесте с букетом в одной руке и кольцом – в другой.

Для тех, у кого нет идей, современные свадебные агентства тоже предлагают различные сценарии неординарных помолвок. В Сети немало объявлений о, например, организации квеста (наиболее сложные варианты могут обойтись в сотни тысяч рублей) или остановке спортивного матча, на котором молодой человек выйдет на поле и скажет заветные слова (почти 12 тысяч рублей).

Жажда новых эмоций

С точки зрения будущей совместной жизни шокирующие сценарии предложения руки и сердца – не самый лучший вариант, предупредила в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Дарья Сальникова.

При этом она отметила, что такие "сюрпризы" – вполне понятное явление.

"Людям во все времена нужны были хлеб и зрелища, а все потому, что некоторым не хватает эмоций в реальной жизни. В связи с этим каждый год появляются неординарные услуги, благодаря которым удается получить новые впечатления", – псказала эксперт.



Дарья Сальникова клинический психолог Правда, подобные экстремальные сценарии на помолвке партнерам нужно обсуждать заранее. С одной стороны, они не спровоцируют какой-либо психологической травмы у девушки, но с другой – вызовут недоверие к возлюбленному. А доверие – одно из базовых качеств, на котором строятся отношения и семья. При этом сойдет ли настороженное чувство на нет или со временем будет нарастать все больше, зависит от пары.

Эксперт добавила, что не существует универсального идеального способа сделать предложение. Такое событие требует индивидуального подхода, поэтому важно разговаривать и узнавать партнера. Это поможет придать моменту положительных и незабываемых эмоций, заключила Сальникова.

Руководитель международного брачного агентства Татьяна Тасуева согласилась с тем, что подобные экстремальные сценарии могут подорвать у будущей невесты уверенность в избраннике. В разговоре с Москвой 24 эксперт также выступила за то, чтобы в вопросе предложения делать акцент на более приятные эмоции.

"Что касается экстрима, который предпочитают некоторые, то его лучше проявлять в других ситуациях. Несмотря на то что необычные способы просить руки существуют давно, есть более подходящие варианты, как это сделать", – сказала она.



Татьяна Тасуева руководитель международного брачного агентства Например, устроить романтический вечер на крыше дома или спуститься на дно океана. Если молодому человеку сложно придумать интересный подход, всегда можно поискать варианты в Сети.

Шокирующие сценарии предложений руки и сердца больше подходят для создания контента в соцсетях, чем для столь значимого события, заключила эксперт.