Эксперты рассказали, для кого 24 июня может стать нерабочим днем

В Роструде напомнили, что предстоящая среда, 24 июня, будет нерабочей с сохранением зарплаты, поскольку в этот день состоится парад Победы. Разбираемся, кого все-таки могут оставить на рабочем месте и куда можно обратиться, если ваши права нарушили.

Оплата за отдых

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Эта рабочая неделя для россиян станет четырехдневной из-за проведения парада Победы 24 июня, а среда официально объявлена выходным днем в стране с сохранением заработной платы.

"Согласно подписанному указу, предстоящая среда будет нерабочим днем с сохранением зарплаты. При этом продолжительность рабочего времени 23 июня останется прежней, поскольку вторник не будет считаться предпраздничным", – сообщили в Роструде.

В Роструде уточнили, что объявление среды нерабочим днем никак не скажется на размере месячной зарплаты.





из сообщения Роструда Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

Проведение парада Победы отложили по решению Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом. В ряде городов страны 9 мая состоялись лишь авиапарады и праздничные салюты. Президент 29 мая подписал указ о проведении полноценных парадов Победы по всей стране 24 июня. В эту же дату проводился парад и в 1945 году – 75 лет назад.



Однако 24 июня не единственный выходной, который появился в календаре 2020 года: нерабочим днем объявлено и 1 июля – день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Те, кто будет трудиться в этот день, получат материальные преференции – оплату в двойном размере. При этом в Роструде подчеркнули, что если сотрудник не работает 1 июля, то месячную зарплату ему не уменьшат.

"Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что по нормам федерального законодательства на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере", – объяснили в ведомстве.

В Роструде подчеркнули, что сотрудники, работающие сдельно, смогут получить отдельное вознаграждение при условии, если такой порядок проработан в правовых актах организации. Кроме того, двойное вознаграждение можно заменить на дополнительный выходной день.

Правда, в этом случае 1 июля не будет исключено из нормы рабочего времени. Отпуск на этот день продлить будет невозможно.

Договориться на берегу?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что среда, 24 июня, – нерабочий день для всех, но если руководитель хочет оставить своего сотрудника на работе, то должен получить от него согласие.

"Это должна быть письменная договоренность во избежание конфликтов, возможных споров, каждая из сторон должна иметь доказательства того, что работник согласился. В случае судебного спора в суде можно сослаться на устные договоренности, конечно, их суд учитывает, но гораздо больший вес имеют письменные доказательства", – пояснила она.





Валентина Яковлева юрист Согласие может быть выражено нескольким способами: подпись на приказе, просто формулировка "Согласен". В законе не предусмотрено, в какой форме, как должно быть получено согласие, поэтому допускаются различные вариации.

По словам эксперта, такая "система согласия" должна касаться и тех, кто работает на непрерывном производстве. "У нас даже для сменных работников праздники являются нерабочими. И для того, чтобы сменного работника привлечь к труду в праздник, нужно получить его согласие, даже вот на этих непрерывных работах", – добавила юрист.

Яковлева подчеркнула, что сотрудник имеет полное право не являться, если руководитель просто сказал приходить на работу. С точки зрения закона ему ничего не будет.

В свою очередь, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в разговоре с Москвой 24 объяснил, что на работу 24 июня, скорее всего, выйдут сотрудники такого непрерывного производства, как, например, металлургия.

"Но в принципе и у них будет организован какой-то посменный вариант, я думаю... Говоря о непрерывном производстве, если же работодатель заставляет работника выходить на работу, соответственно, возможно обращение в профсоюзную организацию, в трудовую инспекцию, тогда работодателю грозит административное наказание", – сказал он.

Кроме того, по словам Шершукова, если работник и работодатель договариваются об условиях именно в день выхода, никакого нарушения закона нет. За это, как обычно, платят сверхурочные. "Это не противозаконно, если это является добровольным согласием работника с соответствующей материальной компенсацией", – заключил специалист.

Яковлева также напомнила, что работу 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, работодатели обязаны оплатить в положенном размере. Вызвать сотрудника можно только при получении его согласия.



Валентина Яковлева юрист Если соблюден порядок, есть приказ, там прописано, что привлекли сотрудника к работе, то в этом случае вообще имеет смысл сотруднику фотографировать себе эти документы или оставлять у себя копии, вторые экземпляры

Она добавила, что в случае невыплаты сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, которая с большой долей вероятности вынесет предписание о том, чтобы работодатель оплатил день в повышенном размере.

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Соболева Илона